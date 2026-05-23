La tecnología en pañales que busca mejorar el descanso nocturno de las guaguas y familias

Dormir bien es fundamental para el desarrollo de los niños durante sus primeros años de vida. Sin embargo, factores como la humedad, las filtraciones o la incomodidad del pañal pueden afectar la calidad del descanso tanto de los bebés como de sus familias. Con ese desafío en mente, P&G presentó en Chile “Pampers Protección Insuperable”, una nueva línea de pañales que incorpora tecnología enfocada en brindar mayor absorción, comodidad y protección durante el día y la noche.

El lanzamiento posiciona a Chile como el primer país de Latinoamérica en recibir esta innovación, reflejando la importancia estratégica que tiene el mercado local para la compañía. La presentación también sirvió para analizar las nuevas tendencias de consumo asociadas al cuidado infantil, entre ellas el fenómeno conocido como “Golden Baby”, marcado por una disminución de la natalidad y por padres cada vez más informados y exigentes respecto a los productos que utilizan para el cuidado de sus hijos.

Las principales preocupaciones de las madres chilenas

Durante el encuentro se dieron a conocer los resultados de un estudio realizado por P&G en 2025 a 309 madres chilenas, cuyos hallazgos revelan importantes niveles de insatisfacción con el desempeño de los pañales que actualmente utilizan.

Según la investigación, las filtraciones nocturnas continúan siendo una de las principales preocupaciones. El 58% de las madres encuestadas afirmó haber experimentado escapes de orina durante la noche con su marca habitual de pañales. Además, un 32% indicó que esta situación ocurre al menos una vez al mes, mientras que un 15% señaló enfrentarse al problema de manera semanal o incluso diaria.

El estudio también identificó cuáles son los atributos más valorados por las madres al momento de elegir un pañal. La protección nocturna confiable lidera las preferencias con un 50%, seguida por la prevención de filtraciones para mantener la ropa seca (46%) y la libertad de movimiento para acompañar el crecimiento del bebé (45%).

Tecnología enfocada en el descanso y el cuidado de la piel

Como parte de la presentación, la compañía realizó una demostración de las principales innovaciones incorporadas en la nueva línea. Entre ellas destacan un sistema de absorción rápida y uniforme de punta a punta, un diseño anatómico que se adapta al cuerpo del bebé, barreras reforzadas suaves y flexibles para evitar filtraciones y un indicador de humedad que facilita el monitoreo del cambio de pañal y contribuye al cuidado de la piel.

“Creemos que el cuidado del bebé va mucho más allá de lo funcional. Sabemos que detrás de una buena noche existe bienestar, tranquilidad y una mejor experiencia para toda la familia”, señaló Loreto Edwards, directora de Marketing de P&G Chile.

La ejecutiva destacó además que este desarrollo es fruto de años de investigación orientada a comprender las necesidades de las familias latinoamericanas. “Este es el mejor pañal de Pampers en Latinoamérica porque es el resultado de años de investigación, entendiendo al consumidor chileno, sus necesidades y esa búsqueda constante de entregarles lo mejor a sus hijos”, afirmó.

El sueño como factor clave para el desarrollo infantil

La actividad contó con la conducción de Emilia Dides, quien compartió su experiencia como madre y reflexionó sobre la importancia que tiene el descanso en la vida cotidiana de las familias.

“Cuando pensamos en bienestar, muchas veces imaginamos grandes momentos. Pero quienes tienen guaguas saben que, a veces, el verdadero bienestar está en algo mucho más simple: poder dormir tranquilos”, comentó.

El evento también reunió a las especialistas Yasna Kiessling y Luz María Grez, fundadoras de Casa Pediatra, quienes abordaron el impacto que tiene el sueño en el desarrollo físico y cognitivo de los niños durante sus primeros años de vida.

“El sueño es un factor fundamental para el desarrollo. Si bien existen despertares normales, hay otros que pueden prevenirse, como los provocados por la incomodidad. Cuando un bebé está expuesto a humedad, cambios de temperatura o estímulos molestos, es más probable que interrumpa sus ciclos de sueño. Mantenerlo seco y cómodo favorece descansos más estables y de mejor calidad”, explicó Grez.

Con esta nueva apuesta, Pampers busca responder a una demanda creciente de las familias por soluciones que no solo ofrezcan protección, sino que también contribuyan al bienestar integral de los bebés y a una mejor calidad de vida para quienes los cuidan.