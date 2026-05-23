RN presiona al Gobierno por proyecto “antiturbazos”, tras asalto a casa de Iván Aróstica

La bancada de diputados de Renovación Nacional solicitó formalmente al ministro de Seguridad, Martín Arrau, acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley que endurece las penas para los denominados “turbazos”.

La solicitud se realiza tras el violento asalto registrado en la madrugada de ayer en la vivienda del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, donde uno de los asaltantes, un adolescente de 14 años, resultó muerto.

El jefe de bancada de RN, diputado Diego Schalper, aseguró que “le hemos pedido al Gobierno que aumente la urgencia del delito que establece una pena mayor para aquellos casos que se cometen en multitud, más conocido como turbazo”.

Schalper enfatizó la gravedad de este tipo de delitos. “Nos parece que lo que le ha ocurrido ayer al expresidente del Tribunal Constitucional se suma a muchas víctimas que han padecido este lamentable delito, que, además de ser extremadamente violento y perturbador, es extremadamente cobarde, porque se genera en multitud atentando contra la vida y la tranquilidad de las personas”, agregó.

El diputado aseguró que el proyecto patrocinado por parlamentarios de RN, “lo vamos a defender con toda la fuerza para que enfrentemos con mucho, mucho rigor este lamentable delito que se ha ido cometiendo lamentablemente, reiteradamente en Chile”.

En el oficio enviado al ministro Arrau se establece que este tipo de delitos “ha dejado de ser aislado y causa mucho temor en la ciudadanía”, por lo que “su sanción debe ser una prioridad legislativa del Gobierno”.

Además, argumentan que la legislación actual es insuficiente, por lo que el proyecto busca “cerrar vacíos normativos, adecuar el Código Penal” y establecer sanciones más duras cuando los robos se cometen en grupo.