Trump advierte a Irán sobre acuerdo: 50% de probabilidades o “volar por los aires”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó sentirse dividido ante el futuro de las negociaciones con Irán. Según declaró este sábado, evalúa dos alternativas: un acuerdo definitivo o retomar acciones militares de gran escala.

En breves declaraciones telefónicas al portal Axios, Trump expresó que está dividido entre cerrar un acuerdo o retomar la ofensiva militar contra Irán, señalando que hay un 50% de probabilidades de llegar a un “buen trato” o, por el contrario, hará “volar por los aires” a Irán.

El mandatario tiene previsto reunirse este mismo sábado con su equipo de seguridad nacional, que incluye al vicepresidente JD Vance y a los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner, para analizar los últimos avances.

Cabe consignar que Trump canceló sus planes de pasar el fin de semana en su campo de golf en Nueva Jersey y regresó a Washington para seguir de cerca las conversaciones con Teherán.

En paralelo, el jefe del Ejército paquistaní, general Asim Munir, quien actúa como mediador, visitó este sábado Teherán con el objetivo de impulsar un acuerdo. El Ministerio de Exteriores iraní señaló que en la última semana ha habido “un acercamiento de posturas”.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, quien se encuentra de visita oficial en India, anticipó posibles novedades. “Podría haber un anuncio en las próximas horas o días”, sostuvo.

Pese a que ambos países acordaron un alto el fuego en abril, las tensiones persisten y Trump ha mantenido una postura de máxima presión en contra de Irán.

Los puntos de discordia son el programa nuclear iraní —donde Estados Unidos exige el cese total del enriquecimiento de uranio— y la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán desde el inicio del conflicto y donde el régimen iraní pretende imponer un peaje para el tránsito marítimo.