Niños en redes sociales: educar antes de limitar

En un nuevo Día del Niño la tecnología volverá a ser protagonista: celulares, computadores y consolas de juego es un desde para miles de niños en Chile. Y este año coincide con un debate global que se ha tomado la palestra política y mediática; la restricción del uso de redes sociales para niños y adolescentes.

Ya hay medidas a nivel internacional. El gobierno francés -hace un par de semana- oficializó la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 15 años, y Australia -a fines de 2025- implementó una ley que también las prohíbe a menores de 16 años. Otros países se están sumando e incluso Chile tiene un proyecto que ya se está discutiendo en el Congreso.

Lo llamativo es que esta tendencia mundial tiene una correlación clara: intentar resolver un problema -que tiene múltiples aristas- a través de una prohibición transversal y por decreto.



Y la verdad es que la solución queda corta. El primer paso respecto de este problema debiese ser educar a los niños frente al uso de redes sociales, no simplemente establecer un límite de manera tajante. De la misma manera que se educa y explica de los peligros de cruzar la calle sin mirar o correr con tijeras, no se prohíbe por la naturaleza de la acción, sino por las consecuencias que estas traen.

Las redes sociales son un medio, no un fin en sí mismas. Para entenderlas como tal hay que crear y promover la educación digital, una que explique sus enormes ventajas de aprendizaje y expresión para los niños, pero también sus peligros: desde el uso de inteligencia artificial hasta el riesgo del contacto con extraños.

Por supuesto, esta tarea no puede recaer sobre un solo actor. Si bien las plataformas deben autorregularse, es una labor conjunta de todo el entorno de un niño (padres o tutores, instituciones educativas y organismos estatales) promover el correcto entendimiento y uso de las redes sociales. Y el rol de las empresas no queda al margen, ya que mientras se debate expulsar a los jóvenes de las pantallas, muchas marcas siguen pautando activamente con publicidad digital dirigida a menores, demostrando que también representan un rol en la problemática que debe ser regulado.

Los riesgos cambian según la edad, la situación socioeconómica y el acompañamiento familiar. Por ello, más que una prohibición uniforme, necesitamos iniciativas que aborden el problema completo como las de Ciudadanía Digital, quienes empujan medidas graduales: seguridad en el proceso, verificación de edad, protección de privacidad y reglas claras para la IA y la publicidad pautada de las marcas.

Lo más importante es entender que los niños y adolescentes tienen derecho a informarse, expresarse y participar en línea. El verdadero desafío no es simplemente dejarlos fuera, sino educarlos para habitarla con criterio y responsabilidad.