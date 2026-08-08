A un día del cambio de mando: atentado con drones explosivos en Colombia mata a un policía

Un subintendente murió este sábado tras un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la subestación de Policía de San Roque, en el departamento colombiano de Cesar. Abelardo de la Espriella, que asumió ayer el cargo como presidente de la nación, lamentó este crimen y expresó su solidaridad y condolencias a su familia, compañeros y la Policía Nacional. “Este crimen no quedará impune”, escribió.

En otro ataque, desconocidos destruyeron con explosivos un peaje en construcción en la Vía Panamericana, entre las ciudades de Popayán (Cauca) y Cali (Valle del Cauca). Según la información, un grupo no identificado llegó al sector de Mondomo durante la madrugada de este sábado para poner explosivos que luego fueron detonados.

Lamento profundamente el asesinato del subintendente Rodelo Canchila, quien entregó su vida en cumplimiento del deber, defendiendo a los colombianos. Expreso mi solidaridad y mis condolencias a su familia, a sus compañeros y a toda la Policía Nacional. Este crimen no quedará… https://t.co/1A5ZumlmEg — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 8, 2026



Como resultado de la explosión, el peaje quedó destruido y se restringió el paso por la Vía Panamericana, aunque no se informó de víctimas hasta el momento. Esta autopista ya fue blanco de ataques en anteriores oportunidades. Incluso este mismo peaje ya fue atacado durante las protestas de indígenas que también afectaron dicha infraestructura, que se encontraba en la última fase de su reconstrucción.

“Sin tregua al narcoterrorismo”

El mandatario condenó también este hecho previo y señaló que atentar contra “la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos”.

De la Espriella prometió ayer enfrentar “sin tregua al narcoterrorismo” y acabar los diálogos de paz con los principales grupos armados tras su investidura en Cali, a la cual asistieron varios mandatarios de la región.