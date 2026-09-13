¿Con quién deben pasar el 18 los hijos de padres separados? Cuidado personal y régimen de visitas

A pocos días de las Fiestas Patrias, una de las consultas más frecuentes entre padres separados es con quién corresponde que los hijos pasen el 18 de septiembre. Desde GrupoDefensa.cl advierten que existe una confusión habitual entre dos conceptos legales distintos: el cuidado personal y la relación directa y regular, conocida también como régimen de visitas.

Según explican los especialistas, tener el cuidado personal de un hijo no significa que uno de los padres pueda decidir unilateralmente cómo se distribuyen fechas especiales como Fiestas Patrias, Navidad o las vacaciones de verano.

Cuidado personal y relación directa y regular: diferencias clave

Aunque suelen confundirse, ambas figuras tienen objetivos distintos dentro de la legislación familiar chilena.

El cuidado personal determina con quién vive habitualmente el niño, niña o adolescente. En cambio, la relación directa y regular regula la forma en que el hijo mantiene contacto con el padre o madre que no reside con él, incluyendo fines de semana, vacaciones, celebraciones familiares y fechas especiales como el 18 de septiembre.

“El error más común que veo es pensar que, como uno vive con el hijo, puede decidir solo con quién pasa las fechas importantes. Mi recomendación es siempre la misma: revisen el régimen antes de comprar los pasajes, no después. Cuando esto se resuelve a última hora, casi siempre termina mal para todos, y el más perjudicado es el niño”, explica Carmen Gloria Arroyo, abogada y socia de GrupoDefensa.cl.

Qué pasa si no existe un régimen de visitas o acuerdo entre los padres

Cuando no existe una regulación previa o el acuerdo vigente no contempla Fiestas Patrias, lo primero es que los padres intenten alcanzar un acuerdo voluntario.

Si no existe consenso, la situación puede resolverse mediante mediación familiar y, en última instancia, ante el Tribunal de Familia.

“Ir a tribunales debería ser la última alternativa, no la primera. Antes existe la mediación familiar, que muchas veces es más rápida y bastante menos desgastante para todos, sobre todo para los niños”, señala Arroyo.

Fiestas Patrias y vacaciones de verano: por qué es importante resolverlo ahora

Desde GrupoDefensa.cl sostienen que quienes este año enfrentaron dificultades para acordar con quién pasarían sus hijos las Fiestas Patrias deberían aprovechar este momento para regular formalmente la relación directa y regular antes del período estival.

Esto permite anticiparse a los conflictos que suelen surgir durante las vacaciones de verano, especialmente cuando existen viajes, traslados o planes familiares previamente organizados.

“Todos los años pasa lo mismo: se deja esto para último minuto y después ya no alcanza el tiempo. Si este 18 no lo pudieron resolver, este es el momento de hacerlo, porque en enero va a ser tarde”, afirma Carmen Gloria Arroyo.

Qué recomienda la ley para los hijos de padres separados en fechas especiales

Más allá de las diferencias jurídicas entre cuidado personal y relación directa y regular, el objetivo principal es resguardar el bienestar de los niños y evitar que queden expuestos a conflictos entre sus padres.

Los especialistas recomiendan revisar con anticipación los acuerdos vigentes, considerar las necesidades de los hijos y establecer reglas claras para fechas relevantes como Fiestas Patrias, Navidad, Año Nuevo y vacaciones de verano, evitando así disputas de último minuto que puedan afectar la dinámica familiar.