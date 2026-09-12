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¡Hola! Los saludo en esta fecha ignorada por algunos, dolorosa para muchos, pero que sigue tercamente presente en la historia de Chile.

Por lo pronto, los invito a la función única que brindará este sábado a las 19:30 horas, en la Gran Sala Sinfónica Nacional, el maestro Ari Rasilainen, que dirigirá un programa que recorre las estepas rusas, el paisaje ártico finlandés y la costa italiana, a través de obras de Borodin, Rautavaara y Elgar.

Además, en el Museo de la Memoria se puede visitar la exposición MONTEALEGRE. Resistencia en Nueva York, una selección del archivo de Marcelo Montealegre, radicado en Nueva York desde finales de los años sesenta, quien documentó a partir de 1973 las protestas callejeras, huelgas de hambre, conciertos y encuentros políticos organizados por la comunidad latinoamericana.

Y hasta este sábado la compañía La llave maestra presenta en Teatro UC la obra Los niños del Winnipeg, un montaje centrado en las vivencias y miradas inocentes de las infancias que abordaron la embarcación.

Además, en esta edición: la salida de Varinia Brodsky del Museo Nacional de Bellas Artes, el premio a la cineasta Valeria Sarmiento y una droga humana prehistórica.

Bonus track: la entrevista de Álvaro Mera, de Cita de Libros, al escritor argentino Juan Sasturain por su libro sobre Dashiell Hammett.

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HAMLET Y EL 73

Entrevisté a Nicolás Zárate por la película Hangar rojo, basada en una historia real, sobre un capitán de la FACh que se opone a la brutalidad tras el golpe militar de 1973.

La cinta, elegida por la Academia de Cine para representar a Chile en los Premios Goya de España, viene de cosechar más de una docena de premios en varios festivales internacionales y será estrenada en octubre en nuestro país.

Zárate interpreta al capitán Jorge Silva, fallecido en el exilio en Londres en 2024, quien fue torturado por sus camaradas de armas, encarcelado y exiliado por negarse a la ejecución de dos jóvenes del MAPU detenidos tras el derrocamiento del Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.

Cuando le pregunté en qué se había inspirado para construir su personaje, el intérprete me citó Hamlet de Shakespeare, cuyo protagonista, al igual que el suyo, navega toda la obra con la duda de qué hacer en la circunstancia que le toca vivir.

La entrevista completa sale próximamente en El Mostrador.

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RIMSKY, LA ETERNA VIAJERA

En agosto, la escritora Cynthia Rimsky logró el Premio Nacional de Literatura y quise conversar con ella sobre el galardón.

Una de las cosas que me reveló fue que el premio le resultó totalmente inesperado. También me contó algunas cosas sobre la época en que se inició de periodista en el diario El Mercurio de Valparaíso, y de por qué el viaje es un tema recurrente en su literatura.

“Desde niña, por mis lecturas, asocié el viaje a salir del molde de mi familia, la escuela, etc. El viaje era una forma de sacarme eso de encima y ser otra persona: una persona que es en la medida que se relaciona con otros, con el paisaje, que va siendo a medida que vive, sin ese lastre de pertenecer a una clase, a un barrio, a un apellido. Ese estado es más propicio para vivir y ver sin tantos prejuicios”, fue una de las cosas que me dijo.

La entrevista completa sale este domingo en El Mostrador.

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TERREMOTO EN EL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Incertidumbre existe en el Museo Nacional de Bellas Artes, que confirmó oficialmente el jueves la salida de su directora, Varinia Brodsky, a partir del lunes. La gestora asumió en 2023 y su contrato no fue renovado por parte del Ministerio de las Culturas, que buscará a su reemplazante mediante un concurso público.

De forma inusual, la artista Cecilia Vicuña, uno de los pesos pesados del área, publicó este jueves un posteo en sus redes sociales con un homenaje a Brodsky, asegurando que “su extraordinaria gestión le ha dado una vida nueva al museo, que ha tenido una respuesta fenomenal del público chileno”.

Este jueves fue la inauguración de la muestra “Luis Vargas Rosas. Un museo al ritmo de lo contemporáneo (1946-1970)”, que se enmarca en la conmemoración del 146° aniversario de la entidad, en lo que fue la despedida de la saliente directora.

Brodsky estuvo en el ojo del huracán en junio, luego que lamentara que el ministerio, en el marco del recorte de fondos, cancelara una muestra programada del controvertido artista argentino León Ferrari.

La incertidumbre tiene que ver no solo con su reemplazo, sino con las estrechas relaciones del MNBA con el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), con el cual comparten el mismo edificio.

Puedes ver la nota completa AQUÍ.

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PREMIOS NACIONALES

Esta semana se otorgaron varios Premios Nacionales, entre ellos, el de Historia, que recibió Ana María Stuven (en la imagen).

Stuven ha destacado por su trabajo en la historia de las ideas políticas, el rol histórico de las mujeres y la relación entre religión y política. La historiadora se convirtió en la segunda mujer en obtener el galardón, después de Sol Serrano (2018).

“Yo fui de las primeras o la primera que dio un curso de historia de mujeres en Chile, en la Universidad Católica. Y en realidad lo que siempre digo es que yo me interesé en la historia de las mujeres no porque yo lo pensara a priori, sino porque las mujeres se me asomaron en la historia”, señaló en conversación con El Mostrador en los días previos a la decisión del Ministerio de Educación.

en los días previos a la decisión del Ministerio de Educación. “En realidad, mi interés, como tú bien dijiste, ha sido siempre la historia política, la historia cultural, la historia intelectual. Y escribiendo sobre las décadas de 1840 en adelante, me encontré con que había muchas mujeres que efectivamente habían actuado en el espacio público desde lugares no reconocidos formalmente, sin derechos explícitos, pero que efectivamente habían realizado acciones que habían tenido consecuencias políticas”, añadió.

Otros galardonados fueron Gloria Montenegro (la primera mujer en ganar el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas) y Julio Celis (Premio Nacional de Ciencias Naturales).

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CINEASTA VALERIA SARMIENTO, CON PREMIO Y ESTRENO

La cineasta Valeria Sarmiento tiene motivos de sobra para celebrar por estos días. Primero, porque la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid la reconocerá con la Espiga de Honor y, segundo, porque estrenará Detrás de la lluvia en el Festival de Cine de Valdivia, que comienza el próximo 12 de octubre.

Sarmiento ha dicho que este será el último largometraje de su destacada trayectoria, con más de 30 filmes. En la cinta, Sofía, recién graduada en Psicología, regresa a su ciudad natal, Valdivia, coincidiendo con el hallazgo del cadáver de una niña, un suceso que conmociona a la ciudad y despierta en ella los recuerdos de los abusos sexuales sufridos durante su infancia.

La película, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Karlovy Vary, convierte ese trauma en una experiencia íntima a través de una fotografía en blanco y negro y sobreimpresiones que hacen visible la relación entre el presente y un pasado que vuelve a emerger en la memoria de su protagonista.

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CONSTRUIR UN HORIZONTE

Por Gonzalo Schmeisser Arquitecto. Académico Escuela de Arquitectura Universidad Diego Portales

Casa Malaparte / Adalberto Libera (1938-1943)

Obra del arquitecto italiano Adalberto Libera, está emplazada en un promontorio en la isla de Capri, sobre las costas del Mediterráneo. Fue encargada por el célebre periodista, dramaturgo y escritor toscano Curzio Malaparte (1868-1957), quien le pidió al arquitecto que le diseñara una casa cómo él: vagabundo, creativo, aventurero, una obra lenta que sucedía mientras –más al norte y en vivo– ardía Europa entre ideologías delirantes y bombardeos.

El resultado es esta especie de gran masa geométrica roja en forma de escalera que asoma sus pasos hacia el mar y que guarda el programa –bastante sencillo– hacia los pisos inferiores. El techo aparece como el gran protagonista, pues permite la apertura de la vista sobre el paisaje marino de la isla y establece la verdadera vocación de la casa: ser un mediador entre la obra humana y el territorio en que se emplaza, como construyendo un horizonte. Lo demás es utilitario.

También escultórico y con la vocación poética que mueve a la arquitectura a veces, cuando la forma de una ventana es capaz de enmarcar al paisaje como si fuera un cuadro en movimiento. Las vistas desde el interior definen y guardan para siempre sitios en el afuera, rocas, árboles, mar, que seguirán estando ahí cuando arquitecto y cliente dejen de estarlo.

La casa, además, se hizo mundialmente famosa al aparecer en la película Le Mepris (1963), del cineasta francés Jean-Luc Godard, con aquella inolvidable escena de Brigitte Bardot tomando sol desnuda en la cubierta, tapada solo con un libro sobre Fritz Lang.

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SER HUMANO Y DROGA PREHISTÓRICA

Los primeros ejemplos de consumo de drogas podrían remontarse hasta hace unos 25.000 años, mucho antes de lo que se suponía, así lo sugieren los restos óseos en Indonesia de personas que habrían chupado nueces de betel, informó EFE.

Los restos de dos cazadores-recolectores de la isla indonesia de Célebes, procedentes de yacimientos del Pleistoceno tardío y del Holoceno medio, fueron el objeto de un estudio encabezado por la Universidad de Griffith (Australia) y que publicó Science Advances.

El descubrimiento podría constituir la prueba más antigua conocida del consumo de drogas por parte del ser humano y además permitiría “deducir las raíces prehistóricas de uno de los estimulantes adictivos más extendidos del mundo”, indica el estudio.

La nuez de betel es una de las drogas de origen vegetal más populares de Asia y el Pacífico Sur, tradicionalmente se mastica en forma de una mezcla preparada conocida como “betel quid”, que entre otros efectos proporciona una sensación de euforia leve y un aumento del estado de alerta.

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DANZA NUPCIAL DE ESTRELLAS

Un astrónomo chileno participó de un histórico hallazgo, informó esta semana la Universidad de Chile.

El descubrimiento se vincula con dos colosales masas de gas y polvo que nacen de forma independiente, separadas por la inmensidad del oscuro espacio, hasta que una danza gravitacional las empuja a una unión estelar, según un equipo de astrónomos del cual participa el Departamento de Astronomía (DAS) de la Casa de Bello.

La investigación fue publicada por Nature Astronomy, en el artículo An eccentric massive protobinary assembled via a core-merger parabolic encounter, y según la universidad cambia el paradigma sobre cómo se forman los sistemas binarios que albergan las estrellas más colosales conocidas.

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ESCRITOR ARGENTINO JUAN SASTURAIN Y LIBRO SOBRE HAMMET

Desde su casa en Buenos Aires, el escritor Juan Sasturain habló con Álvaro Mera, de Cita de Libros, sobre El último Hammett, novela que comienza en la primavera de 1953, cuando el célebre autor de novela negra Dashiell Hammett se encuentra retirado cerca de Nueva York y lleva casi 20 años sin escribir.

La obra surge, entre otros motivos, del desafío que Sasturain se planteó al leer Tulip, la novela inconclusa de Hammett, y proponerse terminarla. También incorpora la historia de un argentino de los años 40 que, al leer el capítulo de El halcón maltés dedicado al personaje de Flitcraft, reconoce en él a su propio padre.

Sasturain destacó que El último Hammett ganó el Premio Hammett de Gijón y que cuenta con ediciones en España y México. Sin traducción al inglés hasta ahora, la novela también tiene una oferta para ser adaptada a la televisión.

El autor definió el libro como una “incitación a la lectura”, siguiendo una idea atribuida a Borges: acercar al lector a otros autores y despertar su curiosidad por descubrir nuevas obras y escritores.

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PANORAMAS REGIONALES

IDENTIDADES FESTIVAL EN ANTOFAGASTA

Con la presencia de los Voladores de Papantla, ceremonia ancestral mexicana reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, comenzará una nueva edición de Identidades Festival Internacional de Artes Escénicas en el Desierto de Atacama, evento que entre el 5 y el 12 de octubre volverá a convertir las Ruinas de Huanchaca en uno de los principales escenarios interculturales del norte de Chile.

Presentado por Escondida | BHP en el marco de su Plan de Cultura y Patrimonio, el festival reunirá una cuidada programación que incluirá espectáculos nacionales e internacionales, así como también seminarios de formación para la comunidad, charlas magistrales y los tradicionales trueques culturales, espacios de encuentro e intercambio de conocimientos entre artistas, comunidades y organizaciones del territorio.

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MUESTRA “12 OBRAS, 12 BIENALES” EN VALPARAÍSO

Valparaíso releva su memoria artística con la exposición A nuestra herencia no le precede ningún testamento: 12 Obras, 12 Bienales.

La exposición se inaugura como antesala de lo que será la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso, actividad organizada por la Municipalidad de Valparaíso, a través de su Dirección de Desarrollo Cultural.

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CAMERATA ALMA EN TEATRO DEL LAGO

Después de dos ediciones que reunieron en Frutillar a jóvenes talentos de distintos rincones de Latinoamérica, ALMA regresa con una tercera generación de músicos y un nuevo concierto que llevará al escenario el resultado de un intenso proceso de formación y trabajo colectivo.

Los participantes de esta nueva edición protagonizarán una presentación de ensambles que propone mirar la música de cámara desde un lugar dinámico, diverso y profundamente colaborativo.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!