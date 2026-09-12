Alerta Semanal: maldita primavera

Los chilenos no nos sentimos más seguros, ni la economía muestra la prosperidad prometida. Ya es difícil culpar al Gobierno anterior: las excusas se despejaron y la luna de miel terminó hace rato, no solo por causas externas, sino por errores propios, empezando por la selección de ministros. Hoy el Gobierno transita un momento confuso: ministros que se discuten y se desmienten entre sí, sin que La Moneda ejerza su rol articulador.

El horizonte no es positivo. La UF subirá, el combustible también, y en seguridad sabemos lo que se viene. No nos puede pillar la primavera enfrascados en disputas internas, porque al interior de la oposición tampoco cantan mal las rancheras.

Por otra parte, el senador Juan Luis Castro ha propuesto convocar al Consejo de Seguridad Nacional, y el ministro Barros respondió recordando que es atribución del Presidente. Nadie pretende imponerle nada, pero en tiempos complejos conviene escuchar a los otros poderes del Estado. ¿Para qué convocarlo? Para analizar la competencia China-Estados Unidos y su impacto económico y político-estratégico en Chile, ante una situación que se prolongará más allá de lo que creemos.

Para eso hay que escuchar a los que saben: los poderes del Estado y las instituciones de la defensa nacional. La incertidumbre global no espera y Chile no puede seguir navegando a la deriva.