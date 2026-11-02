Fundación chilena busca reconocimiento internacional por iniciativa de participación infantil

Fundación Momento Ciudadano presentará en el Foro Mundial por la Democracia del Consejo de Europa su iniciativa Children’s Voices as a Democratic Cornerstone (“Las voces de la niñez como piedra angular de la democracia”), una propuesta que busca establecer espacios permanentes de participación, donde niñas y niños puedan co-diseñar los procesos que permiten llevar sus opiniones a las autoridades e incidir en la toma de decisiones.

La primera fase del proyecto, denominada Multiplicar las Voces (2025), contempló la participación de un comité integrado por 15 niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, quienes co-diseñaron la metodología de participación “dibujar y conversar”. A través de esta herramienta, 258 facilitadoras y facilitadores pertenecientes a 26 organizaciones desarrollaron 152 encuentros, que convocaron a 1.306 niñas y niños de entre 6 y 12 años en todas las regiones del país.

Las propuestas recogidas durante estas jornadas fueron sistematizadas en el informe Voces que Inciden y posteriormente entregadas a las candidaturas presidenciales y parlamentarias durante las elecciones de 2025. El proceso contó con el apoyo de la Defensoría de la Niñez, OEI Chile, Fundación Arcor, Fundación Colunga y World Vision Chile.

Nuevos espacios para incidir en las decisiones locales

Para la siguiente etapa, Fundación Momento Ciudadano busca ampliar el alcance de la iniciativa hacia los territorios, acercando los espacios de participación infantil a las autoridades locales y a quienes tienen capacidad de responder a sus propuestas.

Sobre la base de los aprendizajes de la primera fase, la organización trabaja en el diseño de dos programas piloto. El primero, Ágora, estará enfocado en la formación de centros de estudiantes, mientras que las Incubadoras de Incidencia Infantil buscarán promover la participación a nivel municipal y en las oficinas locales de la niñez.

“Las niñas y los niños no tienen todas las respuestas, pero tienen algunas que los adultos no tenemos, y son quienes vivirán en el futuro que intentamos anticipar”, afirmó Rodrigo Mayorga, director ejecutivo de Fundación Momento Ciudadano, quien presenta la iniciativa en Estrasburgo. “Invitarlos a la conversación no basta: lo mínimo que les debemos es una respuesta. Las voces de la niñez pueden ser una piedra angular de la democracia, y que lo sean depende de nosotros”, agregó.

El reconocimiento se definirá en el Foro Mundial por la Democracia

El Foro Mundial por la Democracia es una plataforma impulsada por el Consejo de Europa que convoca a autoridades políticas, representantes de la sociedad civil, académicos, jóvenes y especialistas de distintos países para abordar los desafíos que enfrenta la democracia.

La edición 2026, bajo el lema “¿Ruptura o renovación? Seguridad democrática para nuestro futuro”, está centrada en la capacidad de los países para anticipar escenarios futuros y proteger sus instituciones.

En este contexto, el Democracy Innovation Award reconoce a la iniciativa que presenta mayor potencial para contribuir a la seguridad democrática y fortalecer la resiliencia de las democracias. La organización ganadora será anunciada durante la ceremonia de clausura del foro, programada para el 3 de noviembre.