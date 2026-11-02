AFP: demasiado grandes para caer, demasiado riesgosas para ignorar

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¡Buenas y bienvenido sea noviembre! Arranca un mes de locos y una primera semana con la agenda a reventar: Imacec, elecciones en Estados Unidos, acusación constitucional contra Rabat, reunión extraordinaria de accionistas de Codelco y viaje del Presidente Kast a Europa. Todo con la discusión del Presupuesto 2027 de fondo y un Gobierno que necesita buenas noticias.

El protagonista esta mañana es el Imacec de septiembre. El dato llega con un mercado laboral golpeado: cerca de un millón de desempleados, una tasa que roza el 10% y cifras que apuntan a la destrucción de 100 mil empleos. Y con la amenaza de recesión aún latente (NdR: el Imacec de septiembre sorprendió al alza, con un alza anual de 0,2% y 1,9% comparado con el mes previo. El BCI calcula que la economía cerró el tercer trimestre con una caída de 0,8% anual y acumula una contracción de 0,4% en el año)

Y la política tampoco ayuda a levantar el ánimo. Kast enfrenta un deterioro de su aprobación, con cifras de Cadem que –según la comparación que circula– ya estarían por debajo de las que registraba Gabriel Boric tras perder el plebiscito de 2022. La discusión presupuestaria se cruza con una agenda política cargada y una economía que sigue sin responder.

En Estados Unidos, las elecciones pondrán a prueba el entusiasmo de Wall Street y marcarán el rumbo del dólar. Lo que ocurra en las urnas tendrá consecuencias bastante más allá de Washington, incluyendo el peso chileno y las tasas locales.

Y por si faltaba algo, Codelco vuelve al escenario. El jueves 5 tendrá su junta extraordinaria de accionistas, con nuevas explicaciones pendientes sobre el maquillaje de sus cifras de producción y crecientes cuestionamientos a la gestión de la estatal.

También en esta edición de El Semanal: las AFP y su rol en el sistema financiero chileno que las hace demasiado grandes para dejarlas caer; lo que hay detrás de las salidas de los gerentes generales de dos empresas emblemáticas de los grupos Luksic y Matte.

Además, lo que dice la Encuesta Bicentenario y de lo que no se habló en la Enade; en medio de la polémica por las apuestas online, aparece un tercer actor estatal en el fascinante mundo de las predicciones deportivas. Y no es cualquiera: es nuestro querido Pato, el BancoEstado. Se llama Pasión Futbolera y es una de las modalidades de Ahorro a tu Medida de la App BancoEstado; y José Yuraszeck dando cátedra a pesar de su rol protagónico en el caso Chispas.

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CÓMO LAS AFP SE CONVIRTIERON EN TOO BIG TO FAIL

El escándalo del fondo E dejó al desnudo algo que muchos siempre han sospechado y varios han advertido: las AFP son demasiado grandes para caer. Son el corazón del mercado de capitales chileno. Manejan recursos equivalentes a casi dos tercios del PIB, financian a los bancos, compran bonos de empresas y alimentan una industria de gestores de inversiones que vive, en buena medida, del ahorro previsional.

El problema es que hoy el sistema está cuestionado, sus defensores empiezan a tomar distancia y la indignación de los afiliados podría transformar un escándalo financiero en una papa política de proporciones.

El enfermo está delicado. El fondo E, supuestamente el refugio más conservador de los ahorros previsionales, acumuló una caída real de 10,39% entre enero y septiembre. Detrás hay apuestas con derivados vinculados a las tasas de interés de Estados Unidos que salieron mal. Las pérdidas asociadas a estas operaciones han sido estimadas en unos US$ 7.700 millones. Y mientras la Superintendencia de Pensiones investiga, el Congreso pide explicaciones y hasta economistas partidarios del sistema cuestionan a las administradoras.

Pero aquí aparece la verdadera dimensión del problema: las AFP podrían ser el equivalente chileno de too big to fail. Los fondos administran recursos equivalentes a cerca del 65% del PIB. No es plata de las AFP, sino de los trabajadores, de cotizaciones obligatorias. Y esos recursos están invertidos en depósitos bancarios, bonos, acciones, fondos de inversión, infraestructura y activos en el extranjero. Su importancia es tal que cualquier crisis de confianza que provoque cambios abruptos en estas inversiones puede tener consecuencias mucho más allá de las pensiones.

Y todos comen de la misma mesa. Bancos, corredoras y gestoras de fondos como Picton, LarrainVial, Moneda, Volcom, Toesca, BTG Pactual, Credicorp y Falcom, entre otros, forman parte de un ecosistema financiero donde el ahorro previsional es una fuente relevante de capital o de negocios. No todos dependen de las AFP en la misma medida, pero el punto es que la industria previsional sostiene mucho más que las jubilaciones: es uno de los grandes motores de la industria financiera chilena y ha permitido desarrollar un mercado local profundo y con eso los beneficios de financiar crecimiento e inversiones más baratas para empresas chilenas y el propio Estado.

El negocio de los bancos merece un capítulo aparte. Un analista lo explica de la siguiente manera: las AFP no solo compran bonos bancarios y colocan depósitos a plazo. También operan forwards y swaps con las mesas de dinero, que pueden ganar por los diferenciales y comisiones de esas transacciones.

A modo de ejemplo, en los contratos de derivados, una parte importante de las contrapartes son bancos globales, pero también ya contratos millonarios con la banca local: más de US$ 2.000 millones, estiman en el mercado. ¿Los más expuestos? Santander Chile, Itaú Chile, BCI, Scotiabank y BTG Pactual, de acuerdo con cifras de la Super de Pensiones.

Además, explica la misma fuente, los bancos captan financiamiento de las AFP, “digamos a modo de ejemplo, al 4,5%, y pueden prestar a empresas y personas al 8%, 10% o 15%. Es el negocio bancario tradicional, con sus costos y riesgos. Solo que el dinero que ayuda a financiarlo sale, en parte, del ahorro obligatorio nuestro”.

Mario Marcel pone el dedo en la llaga: las AFP no solo perdieron plata, también debilitaron el mercado de capitales chileno. En El Mercurio, el exministro revela que, mientras los fondos de pensiones crecieron US$ 60.000 millones en dos años, apenas una cuarta parte de ese aumento se invirtió en Chile. En cambio, las apuestas con swaps a la baja de tasas se dispararon de US$ 76.000 millones a US$ 362.000 millones. Y los fondos D y E, supuestamente los más seguros, terminaron pagando la cuenta.

La ironía es que las AFP también les complicaron la vida al fisco, los bancos y las empresas. Al reducir sus inversiones en bonos locales, debilitaron la demanda por deuda chilena y empujaron al Estado a financiarse a plazos más cortos. Se armó un círculo vicioso: las AFP dicen que no compran bonos porque faltan emisiones, pero no hay emisiones porque las AFP dejaron de comprar. Marcel apunta a algo más grave que una mala apuesta: un sistema que, buscando rentabilidad afuera, terminó debilitando el mercado que ayudó a construir.

El sistema de AFP es demasiado importante para la economía chilena como para permitir una crisis descontrolada, pero eso no significa que sus administradoras deban ser intocables. Un director de empresa que pasó por el sector público advierte que el escándalo del fondo E abrió una caja de Pandora:

“El riesgo es que la rabia contra las AFP termine contaminando la legitimidad del sistema completo. Porque una cosa es exigir responsabilidades por una mala gestión y otra muy distinta es desarmar, sin medir las consecuencias, una pieza central del financiamiento de la economía. La gran paradoja: para proteger los ahorros de los afiliados quizás haya que proteger el sistema, pero no necesariamente a quienes hoy lo administran”.

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CODELCO EN EL OJO DE UNA TORMENTA DEL COBRE

El problema es el cobre, estúpido: Codelco y las toneladas que no existen. La minera estatal enfrenta un escándalo por las toneladas que dijo producir y que nunca existieron. Este jueves 5 de noviembre, Codelco celebrará una junta extraordinaria de accionistas, convocada a petición de los ministros Jorge Quiroz y Daniel Mas. Sobre la mesa estarán los resultados de las investigaciones por el maquillaje de producción de 2024 y 2025. Se esperan nuevos antecedentes sobre cómo se inflaron las cifras, quiénes participaron y cuánto le costó a la empresa.

La cosa se pone fea. Lo que comenzó con casi 27 mil toneladas de cobre sobrestimadas terminó revelando posibles duplicaciones de producción entre divisiones. La semana pasada, Codelco desvinculó a ocho altos ejecutivos y profesionales tras conocer nuevos resultados de las auditorías de EY y KPMG.

Y el foco ahora amenaza con subir varios pisos: se anticipan duros cuestionamientos a la gestión de Rubén Alvarado y Máximo Pacheco, expresidente ejecutivo y expresidente del directorio, respectivamente. La comisión investigadora de la Cámara ya había apuntado a presiones de ambos para elevar la producción, aunque eso no establece por sí solo responsabilidad en las irregularidades.

El escándalo de Codelco explota en medio de un desplome de producción generalizado en la producción en Chile que está golpeando fuertemente el crecimiento y con implicancias políticas que el Gobierno de Kast no preveía. Mientras el resto de la economía muestra algunas señales de recuperación, la minería se hunde. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, puso números al problema: una caída del 17% en la producción minera le resta cerca de un punto porcentual al PIB. Un lastre demasiado grande para una economía que ya coquetea con la recesión.

Efectivamente el problema de fondo es bastante más grande que Codelco. Como advierte una columna del empresario César Barros, publicada en La Tercera bajo el título “It’s the copper, stupid”, Chile produce hoy prácticamente el mismo cobre que en 2003. Dos décadas de escasa exploración, inversiones que no lograron compensar el deterioro de los yacimientos y una industria que se acostumbró a explicar su estancamiento mientras los precios batían récords. El cobre vale más, pero no estamos sacando más.

La pregunta que hace Barros es muy incómoda: dónde estaban todos. Los gobiernos de Piñera, Bachelet y Boric, los ministros de Hacienda, Cochilco, el Banco Central y los economistas que durante años prometieron volver a crecer al 4%. ¿Nadie vio que el sueldo de Chile llevaba dos décadas estancado? ¿O era más fácil prometer crecimiento que explicar por qué no llegaba?

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CHILE, LOS CONFLICTOS DE CLASE Y LO QUE NO SE HABLÓ EN LA ENADE

En Chile vuelven los conflictos de clase, baja la tensión con los inmigrantes y la IA genera temor. Son algunas de las principales conclusiones de la Encuesta Bicentenario UC 2026. Después de años en que la inmigración, la identidad y la seguridad dominaron la conversación pública, los conflictos sociales más tradicionales vuelven a ganar terreno: ricos contra pobres, trabajadores contra empresarios. Y hay una nueva fuente de inquietud: la inteligencia artificial.

De lo que no se habló en la Enade: el regreso de la lucha de clases. La percepción de un gran conflicto entre ricos y pobres sube del 62% al 65%, mientras que entre trabajadores y empresarios salta del 53% al 59%. Roberto Méndez, profesor de la Escuela de Gobierno UC, explica en El Mercurio que no estamos frente a un fenómeno inédito, sino a una vuelta a la normalidad histórica. Los conflictos de clase habían retrocedido a mínimos en 2024, desplazados por las agendas de orden e identidad. Ahora están de regreso.

La sorpresa está en la inmigración. La percepción de conflicto entre chilenos e inmigrantes cae diez puntos, hasta el 67%, después de haber escalado del 38% al 77% entre 2017 y 2023. Más llamativo: el 71% está de acuerdo con que los inmigrantes con su situación legal al día tengan los mismos derechos de acceso a salud, educación y vivienda que los chilenos. Son 12 puntos más que en 2025.

La advertencia de Méndez tiene especial relevancia en el actual contexto económico. El académico plantea que el alto desempleo y las dificultades económicas pueden dar más protagonismo a los conflictos redistributivos y terminar influyendo en el próximo ciclo político. Pero introduce un matiz importante: aunque la polarización política parece extrema, eso no significa que la vida cotidiana de los chilenos sea igualmente conflictiva.

La política sigue en otra frecuencia. Méndez advierte que esta polarización se concentra en la élite política y que la ciudadanía no necesariamente la vive en sus relaciones cotidianas. El resultado es una creciente distancia entre las personas y sus representantes.

Y ojo con la inteligencia artificial: más miedo que entusiasmo. Según el estudio del Centro de Políticas Públicas UC, el 76% cree que la IA afectará la capacidad humana de imaginar y crear; el 68% teme que destruya muchos empleos y el 63% anticipa un impacto negativo en las relaciones humanas. La tecnología que promete transformar la economía también despierta inquietud sobre el futuro del trabajo y de nuestra propia creatividad.

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Un mensaje de Tenpo

Chile lidera en inclusión financiera, pero enfrenta desafíos en crédito y ahorro

Nuestro país volvió a liderar la inclusión financiera en Latinoamérica. Según el Índice de Inclusión Financiera 2026 de Credicorp, el país alcanzó 59,2 puntos, es decir, 2,4 más que en 2025. Además, es el único país del estudio donde más de la mitad de la población (51%) está en el nivel más alto de inclusión. El avance se debe sobre todo a cómo los chilenos evalúan su sistema financiero: la dimensión de “calidad percibida” subió de 57,2 a 64,1 puntos, la cifra más alta desde que comenzó la medición en 2021. Mejoraron la imagen de las entidades financieras, la facilidad para obtener productos y la variedad de la oferta.

Sin embargo, el país tiene desafíos importantes: el 62% de los chilenos no tiene ningún producto de crédito. Además, el ahorro retrocede: quienes no ahorraron en el último año pasaron de 58% a 64%, siendo el mayor aumento entre los países medidos.

Precisamente con el fin de que más personas se incorporen al sistema financiero formal, Tenpo lanzó en 2024 la Tarjeta Control, un producto pensado para construir o reconstruir historial crediticio de forma gradual. El cupo se define a partir de una garantía, lo que permite que personas sin acceso al crédito empiecen a generar comportamiento financiero real y avancen dentro del sistema.

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GRÁFICO DE LA SEMANA

El escándalo del fondo E ha vuelto a poner en discusión la importancia del sector financiero para la economía. Las AFP por sí solas administran el equivalente de dos tercios del PIB de Chile.

Y la bolsa chilena es por lejos la más grande en relación con el tamaño de su economía –compite con china–.

La importancia de tener un mercado financiero profundo se traduce en mayor oferta de crédito y a tasas más baratas. Hablo de créditos a empresas, hipotecarios y de consumo. Y más importante aún, tener fuentes de financiamiento locales y no depender tanto de financiamiento externo en dólares.

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LA SEMANA EN REDES

AFP Habitat sale a defender el fondo E y termina recibiendo fuego amigo. A las AFP les siguen soltando la mano. Y esta vez las críticas vienen de economistas que defienden el sistema privado de pensiones.

La trastienda de la polémica. El presidente de AFP Habitat, Luis Rodríguez-Villasuso, publicó una columna en El Mercurio titulada “Fondo E con datos reales”, intentando explicar que las pérdidas del fondo más conservador no necesariamente se traducen en menores pensiones. Su argumento: lo importante no es cuánto cae el saldo, sino cuánto cuesta financiar una pensión futura.

El problema es que sus números no convencieron. Rodríguez-Villasuso calculó que un hombre que podía jubilarse con $1 millón mensual a comienzos de año habría visto caer su pensión apenas 1,28% a octubre. Pero Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos de Piñera II, le recordó un pequeño detalle: la inflación existe. Medido en UF, la caída sería de 4,76%. Y para quienes optaron por una renta vitalicia, el golpe podría acercarse al 9%.

Y llegó el fuego amigo. Ignacio Briones, exministro de Hacienda, y Soledad Hormazábal, investigadora de Pivotes, también cuestionaron las cifras de Habitat. En cartas en los medios y en sus redes sociales no solo corrigieron los cálculos, sino que apuntaron a una contradicción:

Las AFP llevan décadas vendiendo rentabilidad y seguridad, pero ahora justifican las pérdidas argumentando que su objetivo es proteger el valor de las pensiones. Algo que, según ambos, tampoco consiguieron.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– Fin de una era en Banco de Chile: se va un hombre de confianza de los Luksic. Después de 37 años en el banco y una década como gerente general, Eduardo Ebensperger prepara su salida. El ejecutivo de 61 años, uno de los hombres de confianza de la familia Luksic en el mundo financiero, dejará el cargo el 2 de abril de 2027.

El reemplazante ya estaba pidiendo pista de despegue. Hernán Arellano, actual gerente de la División Corporativa, asumirá el 3 de abril. Es un hombre con ADN de banca de inversión, pasado por IMTrust y Credicorp, y que llegó a liderar Banchile Corredores de Bolsa en 2016. En noviembre de 2024, Ebensperger lo puso al frente de la banca corporativa, un movimiento que el mercado ya interpretaba como el inicio de la sucesión.

El mes pasado su nombre sonaba como el reemplazo de Diego Masola en la gerencia general de Scotiabank Chile, cuya salida sorprendió al mercado. En la industria hay quienes especulan que la filtración de que Arellano estaba en la mira de la grúa del banco canadiense habría apurado la decisión del banco de los Luksic para nombrarlo como reemplazo de Ebensperger.

Un recambio preparado. El directorio agradeció públicamente la gestión de Ebensperger y destacó que avisara con tanta anticipación. El propio ejecutivo, en una carta interna, habló de sentimientos encontrados y de haber cumplido un ciclo.

El balance de los diez años de Ebensperger al frente de Banco de Chile es para destacar. Entre 2016 y 2025, el banco más que duplicó sus utilidades nominales, mantuvo una rentabilidad sobre capital cercana o superior al 20% y superó a su principal rival, Santander Chile, en generación de ganancias.

El retorno para los accionistas. Un inversionista que compró acciones de Banco de Chile hace una década y reinvirtió sus dividendos obtuvo una rentabilidad acumulada de 366%, frente al 250% de Santander. Una diferencia importante en un negocio que, además, reparte buena parte de sus ganancias entre los accionistas

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– Otra de las empresas emblemáticas de Chile también cambia de gerente general: CMPC. El Grupo Matte decide cambiar de capitán en medio de la tormenta que vive la Papelera. Se va Francisco Ruiz-Tagle y se cierra una era en la empresa. Después de ocho años como gerente general y 35 en el holding forestal, el ejecutivo anunció su salida. Seguirá hasta el 30 de abril de 2027, mientras un comité encabezado por Bernardo Larraín Matte busca sucesor. Cercanos al ejecutivo atribuyen la decisión a razones personales y al cierre de un ciclo, pero el momento no podría ser más delicado.

En el mercado apuestan a que la persona elegida tenga experiencia y mirada global y no descartan a un candidato extranjero. El próximo gerente general heredará algo más que una empresa centenaria: tendrá que convencer al mercado de que CMPC puede volver a crecer sin poner en riesgo su balance.

La bolsa no perdona. La acción de CMPC cerró el viernes en apenas $940, cerca de su mínimo de 52 semanas de $925. En los últimos doce meses ha perdido casi un 31%, pasando de $1.360 a $940. Un desempeño particularmente pobre frente a un IPSA que ha tenido años de fuertes ganancias.

Una compañía que perdió dos tercios de su valor en bolsa. La foto de sus ocho años al mando no es buena para los accionistas. Cuando Ruiz-Tagle asumió, en agosto de 2018, CMPC vivía un boom bursátil: en septiembre de ese año la acción llegó a $2.788. Hoy vale $940, una caída cercana al 66% respecto de ese máximo de 2018, sin considerar dividendos. No es una comparación exacta desde el día en que asumió, pero ilustra la magnitud del deterioro bursátil durante su gestión.

Los números explican parte de la tormenta. Las utilidades de CMPC se desplomaron 59% en 2025 y otro 74% en el primer semestre de 2026, hasta apenas US$ 33 millones. Los precios de la celulosa llevan varios trimestres deprimidos, la deuda neta llegó a 3,65 veces EBITDA y la compañía enfrenta vencimientos por unos US$ 2.000 millones en los próximos dos años. Para complicar aún más el cuadro, S&P y Fitch recortaron su clasificación crediticia, dejando a la firma a un escalón de perder el grado de inversión.

Y queda la gran apuesta brasileña. CMPC acaba de anunciar ventas de activos por casi US$ 786 millones y recibió un permiso ambiental clave para Natureza, su megaproyecto de US$ 4.600 millones en Brasil. Pero aún debe resolver cómo financiarlo sin perder el grado de inversión ni recurrir a un aumento de capital, posibilidad que se ha discutido en el mercado.

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– El Estado contra las apuestas. Salvo cuando juega el Pato. En medio de la guerra contra las plataformas de apuestas online, con el SII intentando hacerlas pasar por caja y la Corte Suprema ordenando bloquearlas, aparece un tercer actor estatal en el fascinante mundo de las predicciones deportivas. Y no es cualquiera: es el querido Pato, el BancoEstado.

Se llama Pasión Futbolera y es una de las modalidades de Ahorro a tu Medida de la App BancoEstado. La idea es simple: puedes programar transferencias automáticas a tu cuenta de ahorro según lo que ocurra en los partidos de Colo-Colo. Si juega, si gana o si se cumple alguna condición previamente configurada, la aplicación mueve plata de tu CuentaRUT o cuenta corriente a tus ahorros.

O sea, no es técnicamente una apuesta, porque no arriesgas ni pierdes dinero: lo ahorras. Pero resulta difícil resistirse a la ironía. Un lobbista de la industria de las apuestas online destaca que “mientras una parte del Estado persigue las apuestas deportivas y otra les cierra la puerta, el banco estatal inventa un producto que vincula movimientos de dinero con resultados futbolísticos”. Todo por una buena causa, por supuesto. Hasta el azar se vuelve virtuoso cuando lo administra el Pato.

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– El arte de invertir… y de hacer historia en tribunales. Hay invitados que saben de inversiones. Y otros que hicieron historia con ellas. José Yuraszeck fue el protagonista del último capítulo de Millions: El arte de invertir, el podcast de Betterplan, la plataforma de asesorías de inversiones que tiene al periodista Matías del Río trabajando junto a José Tomás Valente en la conducción.

Dando cátedra. La conversación recorre su historia empresarial, desde vender agua destilada para financiar sus estudios hasta transformar Enersis en una multinacional. Y de paso hacer duras críticas a los factores que actualmente ralentizan la inversión en Chile, haciendo especial hincapié en la “permisología”, las certezas jurídicas y la falta de estímulos para la creación de empleo. Además, lanza una crítica frontal a la administración fiscal bajo la premisa de que “el Estado de Chile malgasta mucho”.

Pero hablar del arte de invertir con Yuraszeck tiene su cuota de ironía. Fue uno de los protagonistas del célebre caso Chispas, una de las operaciones más polémicas del capitalismo chileno. En 2005, la Corte Suprema confirmó una multa de 650 mil UF en su contra por la venta del control de Enersis a Endesa España, operación que perjudicó a otros accionistas. De eso no se hace cargo.

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Un mensaje de la UDP

Festival MASSI: Diálogos, investigaciones e intervenciones artísticas

Conversaciones abiertas, experiencias inmersivas, encuentros con artistas e investigaciones que vinculan territorios, comunidades y memorias. Esta es la propuesta de la primera edición del Festival MASSI Conocimiento Amplificado que se realizará en el barrio universitario de Santiago el lunes 9 y martes 10 de noviembre.

El encuentro desarrollado de manera conjunta por la UDP y la Universidad de Antofagasta busca conectar la investigación realizada en la academia con los territorios y sus comunidades, mediante actividades y diálogos sobre Inteligencia Artificial, identidad, género, cuidados y desafíos de la vida contemporánea. La ilustradora Sol Díaz, la comediante Paloma Salas y la cantautora Javiera Electra serán parte de esta instancia.

“El Festival MASSI Conocimiento Amplificado es importante para la UDP porque materializa algo que la Universidad viene sosteniendo hace tiempo: que la investigación en humanidades, artes y ciencias sociales no termina solo en una publicación científica, sino cuando ese conocimiento entra en conversación con la sociedad”, dice Maite de Cea, vicerrectora de Investigación e Innovación UDP.

Para conocer la programación completa ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– La semana arranca con el dato económico más esperado: el Imacec de septiembre. Y en La Moneda hay suspiros de alivio: la actividad en septiembre creció 0,2% anual y 1,9% mensual, por sobre lo previsto. El dato llega en un momento particularmente incómodo para el Gobierno de Kast y su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Eso sí, el riesgo de recesión sigue sobre la mesa.

El miércoles 4 de noviembre, todas las miradas vuelven al Banco Central. A las 8:30 horas se publicará la minuta de la última Reunión de Política Monetaria (RPM), en la que el instituto emisor mantuvo la tasa en 4,5%, pero advirtió que los riesgos inflacionarios han aumentado de manera relevante. También conoceremos la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP). El mercado buscará pistas sobre cuán cerca está una eventual alza de tasas en diciembre.

Y habrá más señales desde el Banco Central. Ese mismo miércoles, Elías Albagli, gerente de Política Monetaria, expondrá a las 8:45 horas en un seminario de Santander, mientras que el vicepresidente del Banco, Alberto Naudon, hablará ante inversionistas a las 9:30 horas. Ambas presentaciones serán sin acceso a la prensa, pero se publicarán posteriormente.

Las empresas también tendrán algo que decir. Durante la semana se conocerán el Informe y Encuesta de Percepciones de Negocios (IPN), los Indicadores de Dinámica de Empresas y el Índice Mensual de Ventas Online del Comercio Minorista. Tres termómetros para medir cómo están viendo las empresas la economía, qué pasa con la actividad empresarial y cuánto está gastando el consumidor.

El viernes 6 de noviembre, el empleo toma protagonismo. A las 13:30 horas, el consejero del Banco Central Kevin Cowan participará en un conversatorio sobre empleo organizado por la Universidad Católica. Una discusión especialmente relevante cuando el mercado laboral está en crisis.

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OTRA CUMBRE, OTRA INVITACIÓN: MERCADO INMOBILIARIO Y ACTIVOS ALTERNATIVOS

En El Semanal de El Mostrador estamos en plena temporada de Cumbres y esta vez queremos invitarte a una conversación abierta sobre el nuevo ciclo inmobiliario chileno.

¿Dónde se construirá el valor inmobiliario de los próximos años? Después de un período marcado por tasas elevadas, menor inversión y dificultades de acceso a la vivienda, el mercado comienza a mostrar señales de recuperación.

Sin embargo, el nuevo ciclo será más exigente: el capital buscará proyectos sólidos, mejores ubicaciones, activos flexibles y desarrollos capaces de responder a nuevas formas de vivir y trabajar.

¿Qué condiciones se necesitan para reactivar la inversión y ampliar el acceso a la vivienda? ¿Cómo están cambiando las decisiones de los compradores, desarrolladores e inversionistas? ¿Qué proyectos y modelos de financiamiento serán capaces de generar valor sostenible? ¿Y cómo podemos convertir esta recuperación en una oportunidad para construir mejores ciudades?

Estaremos con tres protagonistas, con miradas complementarias:

Martín Figueroa, socio de Ameris.

Ariel Magendzo, gerente general de Inmobiliaria Paz.

Fernando Errázuriz, director Capital Markets CBRE.

Fecha: lunes 9 de noviembre, 9:30 a 11:00 a.m. Lugar: Agustinas 720, Salón Copper, Hotel Debaines.

Inscripciones en: cumbre@elmostrador.cl

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Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.