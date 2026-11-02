Senador Juan Luis Castro y caso Rabat: afecta la “credibilidad” de Kast y principios de su gobierno

El senador del Partido Socialista por la Región de O’Higgins, Juan Luis Castro, cuestionó la decisión del Presidente José Antonio Kast de mantener en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de condenas a delincuentes sexuales, y advirtió que la crisis está afectando directamente la credibilidad del mandatario.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el parlamentario sostuvo que el caso representa la crisis política más grave que ha enfrentado la actual administración, debido a que contradice los principios de orden y seguridad que Kast promovió durante su campaña presidencial.

“Porque toca lo que llaman los sociólogos la línea de flotación, de la confianza y que es la pérdida de el discurso esencial que tiene la figura número uno del país, que es su credibilidad en su doctrina, en los principios que inspiraron su gobierno”, afirmó.

Castro profundizó en esa contradicción al señalar que el oficialismo llegó al poder con compromisos que, a su juicio, no se han cumplido.

“Eran los del orden y desorden, que eran los del crecimiento y el empleo, que no lo hay y que eran los de la seguridad”, sostuvo.

Sus declaraciones se producen luego de la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, medida que no logró desactivar los cuestionamientos de la oposición contra Rabat.

Desde ese sector insisten en que el ministro también debe abandonar el gabinete. El presidente del PPD, Raúl Soto, sostuvo que con la salida del subsecretario “se cortó el hilo por lo más delgado”.

En paralelo, ha cobrado fuerza la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra Rabat si permanece en el cargo, iniciativa que incluso algunos diputados oficialistas han manifestado estar dispuestos a respaldar.

Consultado sobre las razones por las que Kast se resiste a remover al ministro, Castro sostuvo que el Presidente está abordando equivocadamente la crisis.

“Yo creo que en una mirada muy equivocada de lo que es una crisis”, señaló, apuntando a que el propio mandatario ha reconocido la gravedad de las decisiones que beneficiaron a condenados por delitos sexuales contra menores.

El senador cuestionó que, pese a ese reconocimiento, el jefe de Estado mantenga su respaldo al secretario de Estado. “En vez de sacar al ministro, lo deja, queda la percepción de una total impunidad”, afirmó.

A juicio del parlamentario, la decisión genera una contradicción entre el discurso presidencial y la respuesta del Ejecutivo ante las rebajas de condenas.

Castro recordó que Kast prometió durante su campaña aplicar “la más fuerte mano dura contra los delincuentes, contra los violadores, contra todos los que abusan, sobre todo de menores en este caso”.

Sin embargo, sostuvo que mantener a Rabat significa apartarse de esos compromisos. “Y sin embargo, le da vuelta la espalda a su doctrina que está en la esencia de su planteamiento original como candidato presidencial y después presidente”, señaló.

El senador concluyó que la permanencia del ministro no solo prolonga la controversia, sino que profundiza el cuestionamiento al Presidente y a los principios que sustentaron su llegada a La Moneda.

“Dejar al ministro Rabat es darle vuelta a la espalda y traicionar”, sentenció.