Oposición exige la cabeza de Rabat: entrega “sobre azul” a Kast para pedir su renuncia

La oposición volvió a exigir la salida del ministro de Justicia, Fernando Rabat, esta vez mediante una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast y entregada en la oficina de partes de La Moneda. En el documento, dirigentes y parlamentarios opositores insisten en que el mandatario debe solicitar la renuncia del secretario de Estado por la controversia de las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

La misiva está suscrita por los presidentes del Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), Frente Amplio (FA), Partido Liberal (PL) y Democracia Cristiana (DC), además de jefes de bancada y otros legisladores del sector.

La entrega se produjo este lunes, mientras Kast se encuentra de viaje por Europa y en la antesala de la presentación de una acusación constitucional contra Rabat, iniciativa que la oposición prepara para hacer efectiva su responsabilidad política.

En la carta, los firmantes señalan que entre el 16 de junio y el 13 de septiembre de 2026 el Ministerio de Justicia concedió administrativamente 56 rebajas de condenas a personas sentenciadas por violación y abuso sexual infantil.

“Ninguna de ellas fue ordenada por un tribunal”, subraya el documento.

El texto también menciona rebajas de condenas a internos de Punta Peuco sentenciados por secuestro calificado y tortura, además de personas condenadas por homicidio, narcotráfico y crimen organizado, según antecedentes difundidos públicamente.

Los dirigentes opositores cuestionan la respuesta del Ejecutivo y sostienen que admitir la gravedad de lo ocurrido resulta insuficiente. “Reconocer el error no basta”, advierten.

“Estar a la altura exige reparar el daño provocado, hacer valer las responsabilidades políticas que correspondan y transparentar ante la ciudadanía todos los antecedentes. Por ello reiteramos nuestra exigencia de que solicite la renuncia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat Celis”, señala la carta.

La oposición también plantea que la permanencia del secretario de Estado dificulta cualquier interlocución política con el Gobierno.

“Dada la gravedad de su error el ministro ya no es interlocutor válido para el país y por lo mismo tampoco para nosotros como autoridades”, afirman los firmantes.

Junto con exigir su salida, los partidos solicitan que el Ejecutivo entregue la totalidad de los decretos cursados y sus respectivos fundamentos, resguardando la identidad de las víctimas.

Asimismo, piden una propuesta concreta para revertir las decisiones administrativas cuestionadas y un plan de atención dirigido a las personas afectadas.

En el cierre de la misiva, los dirigentes advierten que estas exigencias no reemplazan las eventuales responsabilidades políticas que deban determinarse.

“Son, sin embargo, lo mínimo que el país espera de un gobierno que ha hecho de la protección de la infancia y de las víctimas uno de sus compromisos centrales”, concluyen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario El Mostrador (@el_mostrador)