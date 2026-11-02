RN cierra filas con Rabat y Kast, pero apunta a los republicanos por la crisis oficialista

La crisis que enfrenta la administración de José Antonio Kast dejó coletazos dentro del oficialismo, con posturas divididas entre apoyar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y posibles díscolos que apoyen acciones en su contra tras la rebaja de condenas a abusadores y violadores de menores de edad.

En Renovación Nacional, la situación ameritó una reunión de su directiva nacional. Aunque el caído tras la polémica fue el subsecretario y militante republicano Luis Silva, desde RN saben que el episodio afectó al oficialismo en su conjunto. A diferencia de la UDI, la tienda ha sufrido menos descuelgues y se han cuadrado con el ministro Rabat.

Por más fuerte que sea la crisis, RN no daría un paso al costado del gobierno del Presidente José Antonio Kast. “No podemos tratar a Kast como el Partido Republicano trató a Piñera”, rememoraron. En 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera transitaba a duras penas las consecuencias del estallido social, la colectividad que dirigía Kast se declaró opositora al exmandatario.

“Oponerse a este gobierno también es oponerse al ‘Apruebo’ y al cambio constitucional que nos quieren imponer. Sebastián Piñera es el responsable de que tengamos un plebiscito y será el culpable si tenemos que pasar dos años discutiendo una hoja en blanco. Votar ‘Apruebo’ es votar por Piñera”, dijo Kast en esa época. Incluso, se acuñó el término de “derecha cobarde”, con el que el actual mandatario se refería a la UDI y RN; paradójicamente, aliarse esos partidos le permiten gobernar.

Eso sí, Renovación Nacional tiene claro que el principal problema de la alianza son algunos de los mismos republicanos. En esa línea, se cuadran con las palabras de lealtad con Kast del diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme. “Exigir públicamente renuncias desde las filas del oficialismo es una falta de lealtad y una cobardía política tremenda”, dijo el parlamentario la semana pasada.