Vitiligo: lo que debes saber sobre esta enfermedad autoinmune

Se caracteriza por la aparición de manchas hipopingentadas o blancas en la piel y, si bien no tiene cura, se puede frenar cuando es tratada a tiempo. En el Día Mundial del Vitiligo dermatólogo explica en qué consiste esta condición, que puede afectar a cualquier persona.

El vitiligo es una afección de la piel que se manifiesta a través de la pérdida de pigmentación (color) en algunas partes del cuerpo, formándose manchas claras o blancas. Si bien es común que comience en dedos, manos, cara y rodillas, puede darse en cualquier zona del cuerpo y afectar a cualquier persona, por lo que es importante tratarla a tiempo para frenar su avance.

“Se trata de una patología autoinmune, en la que el organismo reacciona destruyendo las células pigmentarias, desconociéndolas como propias y evitando la posibilidad de generar pigmento”, explica Héctor Fuenzalida, dermatólogo de IntegraMédica, en el Día Mundial del Vitiligo, que se conmemora cada 25 de junio.

Si bien no existen causas definidas, el experto indica que sí se ha visto una relación con la vivencia de alteraciones emocionales fuertes, con gran implicancia en la salud mental.

“Por ejemplo, angustias, ansiedades, duelos y aflicciones importantes. Cualquiera de estas situaciones podría provocar este efecto en las células, generando estas manchas blancas sobre la piel. Por eso, es importante consultar no solo desde el punto de vista estético, sino que también por la salud emocional del paciente”, detalla.

En Chile no existen datos exactos sobre su prevalencia, pero se estima que afecta a alrededor de 300 mil personas. No tiene un perfil definido, pero sí es claro que no se desarrolla en lactantes.

“Si un recién nacido tiene manchas blancas, son lunares, no vitiligo. Puede darse en niños, adolescentes, adultos y personas mayores. El factor hereditario sí parece jugar un rol en su aparición”, aclara el doctor.

Tratamientos y cuidados

Fuenzalida explica que existen tratamientos enfocados principalmente en dos objetivos: primero, frenar el avance de la enfermedad, y segundo, pigmentar la zona afectada con medicamentos específicos para estimular la producción del color.

“Pero para esto, es clave consultar a tiempo, lo más pronto posible. Si la persona inicia el tratamiento inmunológico dentro de los dos primeros años desde la aparición del vitiligo, existen muchas más posibilidades de responder exitosamente. El llamado es a generar consciencia y a consultar a tiempo, ya que existe mucha desinformación al respecto”, indica.

El pigmento natural de la piel actúa como barrera de los rayos solares. Por eso, las personas con vitiligo deben tomar precauciones extras para evitar quemaduras y foto daño a largo plazo en la estructura de la piel.

“Es clave que utilicen factor solar alto, idealmente factor 50, sobre todo en el rostro y reapliquen durante el día (cada 3 horas), usen sombreros y ojalá ropa con protección UV”, recomienda el dermatólogo de IntegraMédica.