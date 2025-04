¿Frío o calor? Descubre 5 mitos comunes sobre cómo tratar una lesión traumatológica

Ante una torsión, un golpe o una caída, la pregunta es recurrente: ¿qué se debe hacer? Los consejos populares sobre cómo tratar una lesión traumatológica abundan, pero no todos tienen base científica. ¿Es siempre necesario aplicar hielo de inmediato?, ¿el calor siempre está contraindicado en lesiones recientes?

El traumatólogo de Clínica INDISA, Dr. Eddie Birman, desentraña estas y otras creencias, con recomendaciones prácticas y precisas para abordar las lesiones en sus primeras horas y saber cuándo la consulta médica es indispensable.

El especialista explica que las lesiones se dividen principalmente en lesiones de partes blandas (esguinces, contracturas/desgarros, patología de tendones, etc) y óseas (fracturas, luxaciones, etc), ambas con causas diversas que van desde sobrecarga hasta impactos directos. Sin embargo, el tratamiento inicial no es una receta única.

Cinco mitos derribados sobre el tratamiento de lesiones

“Hay mucho desconocimiento respecto al tema”, advierte el Dr. Eddie Birman. “Sin embargo, es fundamental saber qué hacer, ya que algunas medidas pueden ser contraproducentes para el paciente”, agrega.

1. “Siempre hay que aplicar hielo inmediatamente”

El uso indiscriminado de hielo puede ser contraproducente. El especialista aclara que el frío es recomendable solo en las primeras 48-72 horas tras una lesión aguda y/o ante la presencia de inflamación visible que persista en el tiempo.

2. “El calor es malo en lesiones recientes”

Si bien el calor no es preferible en lesiones agudas con inflamación, resulta beneficioso para dolores musculares y para mejorar la movilidad de las articulaciones.

3. “Cuanto más tiempo de aplicación, mejor”

La aplicación prolongada de hielo puede retrasar el proceso de recuperación, ya que debemos alternarlo para obtener mejores resultados. Se aconseja períodos de 15 a 20 minutos tanto para frío como para calor idealmente 4 a 6 veces al día.

4. “Da igual cómo se aplique el frío o calor”

La forma de aplicación es fundamental. “El hielo nunca debe ir directamente sobre la piel, y el calor no debe ser excesivo”, advierte el traumatólogo. Siempre se debe utilizar una barrera protectora.

5. “El protocolo PRICE (Protección, Reposo, Hielo, Compresión, Elevación) es infalible”

El Dr. Birman insiste en que no existe una fórmula mágica, sino que se debe optar por un enfoque más personalizado según el tipo de lesión, sin embargo el protocolo PRICE podría ser una medida inicial prudente en este tipo de lesiones.

Recomendaciones: ¿qué hacer?

El experto de Clínica INDISA profundiza en que si bien cada lesión debe evaluarse individualmente y el tratamiento debe adaptarse según las circunstancias específicas, sí existen ciertas indicaciones generales que las personas deben conocer.

¿Cuándo usar frío?

Lesiones agudas en las primeras 48-72 horas

Presencia de inflamación visible

Dolor agudo con aumento de volumen

Golpes directos recientes

¿Cuándo usar calor?

Dolores musculares crónicos

Rigidez articular

Después de 48-72 horas de una lesión

Antes de ejercicio en músculos tensos

¿Cómo prevenir lesiones?

El Dr. Eddie Birman también resalta la importancia de la prevención, recomendando el uso de implementos de protección adecuados (como canilleras, buenas zapatillas o casco), una buena preparación física y nutrición. Asimismo, subraya la necesidad de evitar factores de riesgo como un calentamiento deficiente, lesiones previas mal rehabilitadas, sobrecargas continuas, y enfermedades metabólicas descompensadas (diabetes, hipertensión, etc). “No hay que escatimar tiempo en calentamiento previo al ejercicio. De lo contrario, la posibilidad de desgarros musculares o lesiones tendinosas aumenta considerablemente”, advierte el especialista.

¿Cuándo es necesario consultar a un médico?

Se debe buscar atención médica ante los siguientes síntomas:

Dolor intenso que no disminuye.

Deformidad visible en la zona lesionada.

Incapacidad para mover la extremidad afectada o caminar.

Inflamación severa o cambios de coloración.

Entumecimiento u hormigueo.