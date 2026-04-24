Subasta de Arte 2026 unió patrimonio del Teatro Municipal de Santiago con creación contemporánea

Bajo el lema “Vivir la Escena”, la Tercera Edición de la Subasta de Arte 2026 unió en un evento el patrimonio del Teatro Municipal con la creación contemporánea.

Organizada por Socios Jóvenes de la Corporación de Amigos del Teatro Municipal, la iniciativa buscó recaudar fondos para becas destinadas a jóvenes músicos emergentes.

El evento está consolidado como el encuentro más relevante de la comunidad joven ligada a las artes en Chile.

Artistas destacados intervinieron materiales del taller de costura del Teatro para crear obras inéditas que dialogan con los oficios escénicos.

El arte como puente

Tras el éxito de ediciones anteriores, donde el eje central fueron las partituras musicales, la propuesta de este año invitó a los artistas a explorar lo invisible del espectáculo.

Bajo la temática “Vivir la Escena”, los participantes han creado obras inéditas utilizando materiales provenientes del taller de costura del Teatro Municipal.

Esta iniciativa busca poner en valor los oficios tradicionales y los procesos artesanales que sostienen el mundo escénico, integrando el patrimonio textil del teatro con los lenguajes del arte contemporáneo chileno.

Una de las participantes fue la artista Paz Irarrázaval, con su obra “Partitura vegetal”.

“Para esta obra intervine dos paños que los deshilé, dos linos del taller de costura del Teatro Municipal, deshilado y pegado y luego el centro, que es el deshilado principal, lo pinté en azul y eso hace una partitura vegetal, al final fue pintada con acrílico y sal, por eso el registro que hay de ese como desteñido. Sobre esto le dibujé el trasfondo blanco”, explicó.

“¿Por qué partitura vegetal? Porque hay un ritmo, hay una línea que sigue y son todas distintas, pero es un mismo gesto que se va repitiendo”.

Un propósito con impacto social

Más allá de la exhibición artística, la subasta tuvo un fin filantrópico fundamental: generar oportunidades concretas para los músicos becados por la Corporación, en un mercado donde las formas más complejas de la música requieren una disciplina y entrega excepcionales.

“La orquesta, el coro y el cuerpo de baile son formas altísimas de organización que requieren una vida de disciplina. Es tarea de la sociedad sostener esa vida”, señala Raimundo Zalaquett, Presidente de Socios Jóvenes.

“En esta ocasión, un grupo de generosos artistas plásticos tiende la mano a su hermana, la música, para asegurar que el talento joven pueda proyectarse en el tiempo”.

Detalles del evento

La subasta contó con la participación de Denise Ratinoff, Directora Regional de Christie’s para Chile, Perú y Ecuador como martillera oficial, asegurando un estándar de excelencia internacional del encuentro.

En esta ocasión, un grupo de 27 creadores de trayectoria y talentos emergentes aceptó el desafío de dialogar con la tradición escénica, utilizando telas, hilos y materiales provenientes del taller de costura del Teatro Municipal de Santiago.

El resultado fue una colección de piezas únicas que fusionan el patrimonio de los oficios teatrales con la visión del arte contemporáneo chileno.

La selección de este año destacó por su diversidad de lenguajes y disciplinas, reuniendo a figuras consagradas y voces frescas de la escena local, tales como Verónica Aspillaga, Patricia Astorga, Fatty Azzid, Denise Blanchard, Coco Caballero, Gonzalo Cienfuegos, Amelia Campino, Paula Ceroni, Enrique Concha, Ximena Cousiño, Alfredo Echazarreta, Gloria Frugone, Sol Guillón, Martín Jiménez, Voluspa Jarpa, Maite Izquierdo, Paz Irarrázaval, Paz Lira, Francisca Lohmann, Ignacia Mardones, Macarena Matte, Manena Naveillán, Lourdes Naveillán, Claudia Trewik, Raquel Valdés, Matías Vergara y Mónica Véliz.

La entidad Socios Jóvenes de la Corporación de Amigos del Teatro Municipal ess una comunidad comprometida con la difusión cultural y el apoyo a las nuevas generaciones de artistas en Chile. A través de eventos como la Subasta Anual de Arte, buscan acercar a nuevos públicos al Teatro Municipal y garantizar la sostenibilidad de las artes clásicas y contemporáneas en el país.