Kaiser presiona al Gobierno y exige gestos tras acuerdo del Ejecutivo con el PDG

Johannes Kaiser elevó la presión sobre el Gobierno luego de las negociaciones que el Ejecutivo sostuvo con el Partido de la Gente (PDG) en el marco de la Ley Miscelánea, y acusó que su colectividad quedó fuera de esas conversaciones pese a tener un peso propio en el Congreso.

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL) sostuvo que existe una mirada equivocada sobre el rol de su partido, al que —según dijo— algunos siguen viendo como un simple apéndice de la derecha. En esa línea, recalcó que su colectividad no forma parte del Gobierno y que su comportamiento ha sido el de una “oposición amigable”, pero no automática.

En conversación con emolTV, Kaiser remarcó que el PNL cuenta con ocho votos y que su posición no puede darse por descontada. Aunque afirmó que seguirán manteniendo una disposición de colaboración en ciertos temas, dejó claro que eso no implica un respaldo irrestricto a las decisiones del Ejecutivo.

Su molestia se concentró especialmente en el trato dado al PDG. A su juicio, ese partido realizó una transacción política que le reportó beneficios concretos, mientras que su sector también venía conversando sobre materias que finalmente quedaron incorporadas en ese entendimiento, como el tema tributario vinculado a las pymes.

En ese contexto, lanzó una advertencia directa al Gobierno: si ya se entregaron concesiones al PDG, ahora el Ejecutivo tendrá que ofrecer algo al Partido Nacional Libertario. Con ello, instaló la idea de que la negociación política abierta por La Moneda con otras bancadas también activó nuevas exigencias dentro del oficialismo ampliado.

Kaiser sostuvo, además, que cuando un gobierno busca construir mayorías demasiado amplias, inevitablemente comienza a negociar con distintos actores y termina generando nuevas demandas. Según planteó, al beneficiar a un sector se despiertan de inmediato las expectativas del resto.

El exparlamentario también aprovechó de marcar diferencias con el Ejecutivo en materias de fondo. Señaló que el inicio del Gobierno todavía es insuficiente y que espera una respuesta más integral en los próximos meses. Junto con eso, cuestionó el uso de recursos públicos y planteó que sería más relevante destinar fondos a crear capacidad carcelaria que seguir financiando programas sociales que, a su juicio, no están dando resultados.

En paralelo, Kaiser volvió a criticar la prórroga del estado de excepción en La Araucanía. Sostuvo que la medida perdió su carácter extraordinario y cuestionó su efectividad, afirmando que el decreto mantiene una situación que, a su juicio, no resuelve el problema de fondo.