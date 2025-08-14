Nueva autoprueba Covid-Influenza en Chile: diagnóstico en 15 minutos desde casa

Según datos del Instituto de Salud Pública de Chile, durante la semana epidemiológica 29, se analizaron 3.148 casos sospechosos de virus respiratorios. De los casos estudiados, 1.329 resultaron positivos, lo que corresponde a una positividad del 42.2 %, cifra superior a la registrada en la semana previa (37,4 %). Dentro de estas detecciones, se confirmaron 141 casos de Influenza A, 88 casos de parainfluenza, 4 de Influenza B y 1 de SARS-CoV-2.

A pesar de que se siguen aplicando los protocolos de vigilancia epidemiológica, esta temporada de infecciones respiratorias ha registrado un notable repunte. Entre los factores que pueden haber contribuido a ello se pueden mencionar los niveles más bajos de inmunidad de la población, junto con el menor uso de mascarillas y la reducción del distanciamiento social.

Las autopruebas rápidas se han convertido en una herramienta clave, ya que permiten a las personas realizar el test desde la comodidad de su hogar. Esto facilita la identificación temprana de una posible infección y ofrece la oportunidad de recibir el tratamiento adecuado por parte de un profesional de la salud, basándose en un diagnóstico diferencial preciso.

Actualmente, el verdadero poder frente a las infecciones respiratorias radica en reconocer un punto crítico en común: el corto período disponible para iniciar un tratamiento efectivo. Por ello, un diagnóstico diferencial temprano es fundamental para mejorar los resultados y reducir riesgos.

Abbott anunció el lanzamiento en Chile de su autotest Panbio™ Covid-19/Flu A&B Panel. Esta prueba casera permite detectar infecciones por Covid-19 e influenza A o B en una sola prueba.

Diseñada para su uso en personas con síntomas o sospecha de infección activa, esta prueba es adecuada para todas las edades a partir de un año y entrega resultados confiables en tan solo 15 minutos. Además, cumple con las más estrictas exigencias del Reglamento sobre Diagnóstico In Vitro (Reglamento Unión Europea 2017/746), lo que garantiza estándares de calidad y seguridad.

El Covid-19 y la influenza presentan síntomas similares, lo que dificulta su diferenciación clínica sin la ayuda de pruebas diagnósticas. Esta coincidencia crítica refuerza la necesidad de contar con herramientas accesibles que faciliten una detección rápida y precisa, así como una respuesta médica adecuada.

“Existen tratamientos antivirales eficaces y específicos tanto para el Covid-19 como para la influenza, por lo que es importante identificar con rapidez cuál es el virus presente”, señala Oscar Guerra, director médico del área de Enfermedades Infecciosas en Abbott Chile.

“La disponibilidad de herramientas como la autoprueba permite ir más allá del diagnóstico presuntivo —basado únicamente en los signos y síntomas— y avanzar hacia decisiones terapéuticas informadas, garantizando que los pacientes reciban el tratamiento más adecuado en el momento oportuno” añade.

Medidas de prevención contra los virus respiratorios

Aunque el Covid-19 ya no se considera una emergencia de salud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue haciendo un llamado a mantener una vigilancia activa frente a los virus respiratorios, que continúan circulando y evolucionando.

La edad se mantiene como el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades graves tanto por influenza como por Covid-19, siendo las personas mayores de 65 años las más vulnerables a hospitalizaciones.

Además, existen otros grupos con alto riesgo ante estos virus, como los niños menores de 2 años, las mujeres embarazadas y quienes padecen afecciones médicas preexistentes, entre ellas enfermedades pulmonares crónicas, trastornos neurológicos, problemas hematológicos, alteraciones endocrinas, enfermedades cardíacas, hepáticas o renales, obesidad extrema y otras condiciones que afectan el sistema inmune.

La autoprueba ha demostrado un alto rendimiento en estudios clínicos de muestras recién obtenidas. Dentro de los resultados destacan que:

Mostró una precisión del 91,8% para detectar el COVID-19.

Para Influenza, mostró una precisión del 96,3 % para detectar la gripe A y la gripe B.

En Chile, la autoprueba ya está disponible en farmacias y comercios autorizados de todo el país, para que las personas puedan realizarse la prueba en la privacidad y comodidad de sus hogares y buscar atención médica en caso de requerirla. acudir al médico si lo necesitan.