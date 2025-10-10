Día Mundial de la Salud Mental: más contención, menos estigma y detección temprana

Cada 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca promover la conciencia, derribar estigmas y recordar que la salud mental es tan importante como la física. Este año, el llamado cobra especial fuerza en Chile, donde distintos expertos y organizaciones han puesto el foco en la prevención del suicidio infantil y adolescente, el bienestar psicológico en el trabajo y la necesidad de fortalecer el acceso a la atención profesional.

En el marco de esta conmemoración, Grupo Cetep advirtió sobre el preocupante panorama que enfrenta la salud mental de niños, niñas y adolescentes en el país. El suicidio continúa siendo una de las principales causas de mortalidad juvenil a nivel mundial y Chile no está ajeno a esa tendencia.

Según el organismo, prevenir el suicidio en edades tempranas requiere una acción coordinada que involucre no solo al sistema de salud, sino también a las familias, escuelas, comunidades e instituciones públicas y privadas. Los especialistas coinciden en que la detección temprana y las redes de apoyo efectivas pueden marcar la diferencia entre una crisis y una oportunidad de recuperación.

Entre los factores de riesgo más frecuentes se encuentran los trastornos mentales previos —como la depresión, la ansiedad o el TDAH—, las experiencias adversas (violencia, abuso o pérdidas familiares), el aislamiento social, el acoso escolar y el consumo problemático de sustancias.

También pueden ser señales de alerta los cambios bruscos de ánimo, la pérdida de interés en actividades habituales, el deterioro en el rendimiento escolar o las expresiones de desesperanza.

La psicóloga Alejandra Rojas, advierte que “aunque muchas veces no expresan directamente sus pensamientos suicidas, pueden manifestar cambios significativos en su comportamiento, estado emocional o relaciones interpersonales que funcionan como indicios”.

La organización destaca la importancia de actuar en distintos niveles: fortalecer los servicios de salud mental en atención primaria, capacitar a docentes, promover ambientes escolares seguros, orientar a las familias y generar campañas que eliminen el estigma asociado a pedir ayuda.

Seis claves para mantener una mente sana

Desde una mirada más amplia, la psicóloga Verónica Aliaga, docente de ADIPA, entregó seis recomendaciones esenciales para mantener el equilibrio psicológico y enfrentar los desafíos cotidianos de manera saludable:

Autoconocimiento: reconocer cómo pensamos y sentimos permite gestionar mejor las emociones y tomar decisiones coherentes con nuestras necesidades. Vínculos sanos: rodearse de relaciones basadas en el respeto y la contención actúa como uno de los principales factores protectores de la salud mental. Gestión emocional: comprender y canalizar lo que sentimos, sin reprimirlo, fortalece la resiliencia. Autocuidado cotidiano: dormir bien, alimentarse de forma equilibrada y descansar no son lujos, sino necesidades básicas. Sentido y propósito: conectar con lo que nos da significado en la vida contribuye a mantener la motivación y el equilibrio interno. Flexibilidad y aceptación: adaptarse a los cambios y aceptar lo que no se puede controlar ayuda a reducir el sufrimiento y mantener el bienestar.

Según datos del Ministerio de Salud, uno de cada cinco chilenos presenta síntomas asociados a un trastorno de salud mental, siendo la depresión y la ansiedad las principales causas de consulta en atención primaria. Sin embargo, persisten importantes brechas de acceso: especialistas insuficientes, listas de espera y dificultades económicas para costear atención privada.

El trabajo y la salud mental

Por su parte, la Mutual de Seguridad también se sumó a la conmemoración, enfatizando la necesidad de que los lugares de trabajo sean espacios que promuevan el bienestar emocional y prevengan los riesgos psicosociales.

Según el Informe Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (2024) de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), las enfermedades profesionales asociadas a salud mental representan el 72% en Chile.

Una cifra alarmante que evidencia la urgencia de avanzar hacia entornos laborales más saludables y humanos.

Carolina Villas, psicóloga de Mutual de Seguridad, asegura que “cuando las personas están con problemas asociados a salud mental, son muy importantes los vínculos con otros, poder hablar, ser escuchados y pedir ayuda de ser necesario, son acciones fundamentales a promover entre los equipos y evitar que los problemas se profundicen”.

La entidad recomienda a las empresas fomentar la empatía y la conversación, respetar los tiempos de descanso, formar líderes cercanos capaces de detectar signos de agotamiento y promover el equilibrio entre vida laboral y personal.

A nivel individual, también se sugiere exponerse a la luz natural en las mañanas, realizar actividad física regular y buscar apoyo profesional cuando sea necesario.

El Día Mundial de la Salud Mental recuerda que el bienestar emocional es una tarea de todos: de las políticas públicas, del sistema de salud, de las escuelas, las familias, las empresas y también de cada persona.

Los especialistas coinciden en que hablar abiertamente del tema, pedir ayuda sin culpa y generar redes de contención son pasos fundamentales para construir una sociedad más empática y saludable.