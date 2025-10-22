Chequeos médicos masculinos después de los 40: exámenes clave para prevenir enfermedades graves

Aunque muchas veces la prevención en salud se asocia al cuidado femenino, los hombres también deben estar atentos a señales que podrían indicar enfermedades silenciosas. Desde los 40 años, algunos chequeos se vuelven fundamentales para detectar a tiempo patologías como el cáncer de próstata, enfermedades cardiovasculares o alteraciones hormonales que pueden impactar el metabolismo, el ánimo y la calidad de vida.

Salud prostática masculina: cuándo y cómo realizar el control de próstata

“Si no hay factores de riesgo asociados, se debe hacer un control anual a partir de los 50 años. Este consiste básicamente en un análisis de sangre para detectar la presencia de un antígeno específico generado en condiciones de inflamación de la próstata (PSA)”, explica Alejandra Ponce, académica de Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar.

En caso de antecedentes familiares directos o síntomas urinarios persistentes, los controles deben iniciarse desde los 40 años y con mayor frecuencia.

Salud cardiovascular masculina: exámenes clave para prevenir enfermedades del corazón

“Ser hipertenso, fumador, tener un perímetro abdominal sobre los 102 centímetros o ser diabético, incrementa el riesgo de padecer un infarto agudo al miocardio (IAM)”, advierte Ponce.

Los exámenes clave incluyen el perfil lipídico y la medición de glucosa en sangre. Estos permiten evaluar niveles de colesterol total, HDL (colesterol bueno), LDL (colesterol malo) y triglicéridos.

“Idealmente, el LDL debe estar bajo los 130 mg/dL, los triglicéridos bajo 150 mg/dL y el colesterol total bajo 200 mg/dL. El HDL no debe estar bajo los 35 mg/dL, y se considera protector si supera los 60 mg/dL”, detalla la experta.

Salud mental masculina: cómo influye en la prevención y el bienestar general

“Sentirse emocionalmente estable es clave para el autocuidado. La depresión, ansiedad o el estrés crónico pueden llevar a ignorar síntomas físicos que requieren atención médica”, señala Ponce.

La salud mental influye directamente en la disposición de los hombres a realizarse chequeos preventivos.

Salud masculina en jóvenes: la importancia del autoexamen testicular

Aunque poco frecuente, el cáncer testicular es el más común en hombres jóvenes. Por eso, el autoexamen o la revisión médica periódica son fundamentales.

“Es importante para detectar anomalías que pueden afectar los testículos, incluso para la detección precoz de cáncer”, indica la académica, quien agrega que “en Chile, los cánceres con mayor incidencia en hombres son el de próstata, seguido por el colorrectal y el de estómago. Todos tienen mejores pronósticos si se detectan a tiempo”, concluye.

La prevención también es cosa de hombres

Realizar chequeos médicos periódicos no solo permite detectar enfermedades a tiempo, sino también adoptar hábitos más saludables que impactan directamente en la calidad de vida. Dormir bien, mantener una alimentación equilibrada, controlar el estrés y realizar actividad física regular son pilares fundamentales para prevenir enfermedades crónicas.

La clave está en la constancia y en derribar el mito de que los hombres solo deben acudir al médico cuando se sienten mal. Cuidar el corazón, la próstata y la salud mental es una forma de autocuidado y responsabilidad personal que puede marcar la diferencia entre una detección tardía y una vida más larga, activa y plena.