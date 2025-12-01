Cáncer oral en Chile: alertan por diagnósticos tardíos y urgen a reforzar la detección temprana

En Chile, el cáncer oral causa cerca del 1% de las muertes por cáncer, con mayor incidencia en hombres, aunque su baja frecuencia relativa contrasta con diagnósticos tardíos que agravan su letalidad. Especialistas llaman a visibilizarlo durante la Semana de Prevención del Cáncer Oral, enfatizando la detección temprana mediante autoexámenes simples.

Así, el cáncer de labio, cavidad oral y orofaringe sigue siendo poco frecuente, pero mantiene un impacto significativo: según GLOBOCAN, en 2022 se registraron 349 nuevos casos y 151 fallecimientos asociados a “labio y cavidad oral”.

La doctora Rosa Cuevas, patóloga y académica del Departamento de Odontología de la Universidad de La Serena, explica que “esta patología corresponde a un desorden en la multiplicación de las células. Estas últimas, a través de los años, van acumulando daño proveniente de diferentes orígenes, como la luz solar, el tabaco, entre otros. Esto va cambiando el ADN, donde las células llevan su material genético, y donde este último cuando esta dañado, desconoce a que célula pertenece y empieza a independizarse y multiplicarse sin ningún límite invadiendo otros espacios y trasladándose a otros lugares del organismo (metástasis)”.

A diferencia de otros cánceres, el oral ofrece una ventaja y es su visibilidad directa. “Solo necesitamos un espejo, buena iluminación, natural o artificial, y conocer algunos movimientos básicos”, detalla Cuevas. Así se detectan señales de alerta como heridas o úlceras persistentes en labios, lengua o mejillas internas, manchas blancas, rojas o cafés, lejos del rosado pálido normal de la mucosa. Lesiones blanquecinas en zonas de roce son benignas, pero en áreas sin fricción, como bajo la lengua, exigen evaluación inmediata por su riesgo maligno.

El Ministerio de Salud incorpora el examen de mucosa oral a los chequeos bucales en atención primaria, con guías específicas, material para autoexámenes y derivaciones oportunas. Además, el Programa Nacional de Inmunizaciones suma la vacuna nonavalente contra VPH al calendario escolar, medida clave para reducir a largo plazo los cánceres orofaríngeos vinculados al virus.

Cuevas insiste en el autoexamen bucal preventivo, junto a evitar tabaco, sol excesivo, bebidas calientes y deficiencias vitamínicas. “La detección temprana puede marcar la diferencia y el odontólogo es el profesional indicado para confirmar cualquier hallazgo sospechoso”, enfatiza. En la Universidad de La Serena, ella y sus estudiantes realizan intervenciones comunitarias bajo el proyecto Salud USerena 2395, financiado por el Ministerio de Educación, para examinar bocas y detectar alteraciones a tiempo en los territorios.