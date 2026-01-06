El abejorro más grande del mundo lucha contra la extinción

De color anaranjado, algo peludo y de tranquilo vuelo, el abejorro gigante o colorado -de nombre científico Bombus Dahlbomii– es el gran polinizador de la flora nativa en una amplia zona desde el centro-norte al sur de Chile, y en la Patagonia Argentina, donde también lo llaman moscardón.

Hasta hace unas décadas su población era abundante, según los reportes científicos. En poco más de 25 años, sin embargo, ha desaparecido en gran parte de su hábitat. En 2016 fue calificado en peligro de extinción en la Lista Roja de Especies Amenazadas IUCN y en 10 años ha experimentado una “pérdida del área de distribución superior al 54%”, según el informe.

“En el Valle de Chalhuaco, donde teníamos unos muestreos de más de 25 años, desde el 2007 no lo vimos nunca más. Y en otros lugares se lo ve, pero más esporádicamente”, dice a la DW Marina Arbetman, doctora en Biología del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA) de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina.

La proyección es que la población seguirá decreciendo, como observan científicos a ambos lados de la cordillera de Los Andes. También los habitantes del campo y la ciudad relatan que desde hace décadas ya no se ve o es muy raro, un verdadero hallazgo, toparse con un abejorro nativo.

¿Por qué la rápida desaparición del abejorro gigante?

En 1997 el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile autorizó la importación del abejorro europeo (Bombus terrestris) para ser usado como polinizador de distintos cultivos agrícolas, como tomates o arándanos, en invernaderos o campos. Pero salieron a la naturaleza, se reprodujeron y se convirtieron en una amenaza, para la que el nativo no estaba preparado. “Encontramos una relación entre la invasión del abejorro europeo y la trasmisión de enfermedades que trajo, y posiblemente esa sea una de las causas de la desaparición del nativo”, dice Arbetman.

El abejorro europeo “además de transmitir patógenos, se reproduce muy rápido. Tiene características de especie invasora, reconocida a nivel mundial por el mundo científico”, alerta Cecilia Smith-Ramírez, bióloga chilena y doctora en Ecología, en diálogo con DW.

Aunque solo Chile autorizó la importación, la especie llegó hasta el país vecino y “sigue extendiéndose hacia el norte de Chile y de Argentina, y seguramente llegará a Perú y a Brasil”, advierte Arbetman, quien trabaja en la conservación del abejorro nativo en la zona de Bariloche, sur de Argentina.

La investigadora adjunta del CONICET explica que las familias de la especie europea llegan en cajas. “Salen, polinizan, pero algunos en lugar de volver a sus cajitas se naturalizan. Las reinas se van a debajo de la tierra, pasan todo el invierno y al año siguiente construyen una nueva colonia”. De este modo, ya no están limitados a los cultivos, sino que han invadido lo que antes era espacio de polinizadores nativos. Y allí se siguen reproduciendo.

El abejorro europeo, de rayas negras y amarillas, ya es parte del paisaje chileno y argentino, donde tiene diversos impactos, alerta Arbetman: “Un colega mostró que por la cantidad de néctar que se llevan los abejorros exóticos, no queda disponible para los apicultores. Otro investigador de Estados Unidos vio que, cuando hay muchos, en lugar de polinizar legítimamente hacen agujeros en las flores, porque son tantos que se desesperan y causan daño físico a la flor, lo que disminuye mucho su capacidad de reproducirse”. Esto afectaría tanto cultivos como flora endémica y su capacidad de reproducción.

¿Agricultura versus biodiversidad?

Ante la acelerada desaparición del abejorro nativo, Smith-Ramírez señala: “Los principales responsables son el SAG en Chile y las empresas que venden a Chile desde Europa”. El organismo chileno vela por el fomento y la protección agrícola. Es conocido por sus severas restricciones fronterizas para impedir el ingreso de productos de origen animal o vegetal, que podrían traer enfermedades para la producción agropecuaria local. Sin embargo, hasta ahora mantiene la autorización al abejorro europeo, el cual, entretanto, es producido también por empresas locales.

“El SAG no tiene compromiso con la biodiversidad nativa. Todos los análisis que hace son controles biológicos para ver si un organismo que va e ingresar a Chile va a hacer daño a la agricultura, pero no si va hacer daño a la biodiversidad”, afirma Smith-Ramírez.

La académica de la Universidad de los Lagos advierte que los peligros del abejorro europeo eran conocidos, por la experiencia de otros países como Israel. Una vez introducido, investigaciones confirmaron el impacto y se dio la alerta. “Ante nuestra presión, el SAG hizo un análisis de riesgo en 2019 y concluyó que el riesgo de que Bombus Terrestris esté ingresando los patógenos es alto”, señala la investigadora chilena.

Consultado por DW, el organismo envió una resolución adoptada en 2020, que exige mayores certificaciones a los productores y a la cadena de envío, cuarentena a su llegada a Chile y disposiciones para que la reina no salga de la caja. Allí indica que “los polinizadores silvestres no son suficientes para asegurar la polinización de una amplia gama de cultivos durante todo el año”, pero reconoce que el abejorro europeo podría introducir enfermedades y parásitos que afecten a las abejas melíferas y los abejorros nativos.

En 2016 el Ministerio de Medio Ambiente calificó a la especie local en categoría de conservación en peligro. Entre los factores que han incidido en la baja de su población indica “la fragmentación del hábitat, la contaminación por pesticidas, el cambio climático y las interacciones con congéneres introducidos”, señala el documento del SAG.

“No es suficiente. Son señales de que hay un reconocimiento, pero no solucionan el problema”, plantea Smith-Ramírez, quien estima que no se logran eliminar todos los patógenos, pues “el mayor problema es su carga intestinal”, y que las obreras igualmente los llevan al exterior.

Salvar al abejorro: científicos y comunidad en campaña

Además de su importancia como especie, el nativo tiene un profundo significado para la cultura mapuche. Es un ser sagrado que representa el espíritu de alguien que ha partido. A la preocupación y acción de la comunidad científica se suma hoy la comunidad.

En Chile, el proyecto de ciencia ciudadana “Salvemos nuestro abejorro” invita a enviar registros fotográficos y de video para configurar un mapa. En la misma línea, el concurso fotográfico “Un millón de fotos para Bombus Dahlbomii” , organizado por varias instituciones, entre ellas la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, busca crear un banco de imágenes georreferenciadas.

En el lado argentino, “Vi un abejorro” es un proyecto comunitario para monitorear el estado de las poblaciones nativas y el avance de las invasivas, que invita a reportar avistamientos.

Científicos de ambos países trabajan actualmente en el monitoreo conjunto a través de los sonidos que emiten estos insectos. “Llamamos a la población a que plante flores nativas en sus jardines, que son visitadas por abejorros”, complementa Arbetman.

En Chile, una gran esperanza despertó la reproducción de familias para su reintroducción. Sin embargo, la patente fue comprada por una empresa que comercializa el europeo y actualmente no está disponible el nativo. En la Patagonia argentina, la investogadora espera contar con las condiciones ambientales adecuadas para intentar reproducirlo, pero advierte que la crianza es más complicada.

Con todo, las científicas consultadas coinciden en que, mientras Chile siga permitiendo la venta de la especie exótica, los esfuerzos de reintroducción tienen poco destino, como lo grafica Arbetman: “Estamos tratando de generar distintas estrategias, pero lo primero que debería pasar es que se frene la importación y la producción del abejorro europeo, porque si no, es como sacar una inundación con un balde”.