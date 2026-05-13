Trump llega a Beijing para una visita de Estado a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Beijing en la noche de hoy miércoles para realizar una visita de Estado a China.

Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, Trump permanecerá en China del 13 al 15 de mayo.

Se trata de la primera visita de un presidente estadounidense a China en cerca de nueve años y la segunda realizada por Trump al país desde noviembre de 2017.

Los dos líderes sostendrán un intercambio de opiniones en profundidad sobre temas importantes relativos a las relaciones bilaterales, así como a la paz y el desarrollo mundiales, según el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

Trump fue recibido por el vicepresidente chino, Han Zheng, en el aeropuerto.

Trump, que viaja acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple), se reunirá este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.