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Trump llega a Beijing para una visita de Estado a China MUNDO Cedida

Trump llega a Beijing para una visita de Estado a China

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Xinhua
Por : Xinhua
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Donald Trump inició una visita de Estado a China, la primera de un presidente estadounidense en casi nueve años, en medio de expectativas por el impacto de las conversaciones con Xi Jinping sobre la relación bilateral y el escenario global.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Beijing para realizar una visita de Estado a China entre el 13 y el 15 de mayo, por invitación del mandatario chino Xi Jinping. Se trata de la primera visita de un presidente estadounidense al país asiático en cerca de nueve años y la segunda de Trump desde 2017. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, ambos líderes abordarán temas vinculados a las relaciones bilaterales, además de asuntos relacionados con la paz y el desarrollo mundial. Trump fue recibido en el aeropuerto por el vicepresidente chino Han Zheng.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Beijing en la noche de hoy miércoles para realizar una visita de Estado a China.

Por invitación del presidente chino, Xi Jinping, Trump permanecerá en China del 13 al 15 de mayo.

Se trata de la primera visita de un presidente estadounidense a China en cerca de nueve años y la segunda realizada por Trump al país desde noviembre de 2017.

Los dos líderes sostendrán un intercambio de opiniones en profundidad sobre temas importantes relativos a las relaciones bilaterales, así como a la paz y el desarrollo mundiales, según el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

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Trump fue recibido por el vicepresidente chino, Han Zheng, en el aeropuerto.

Trump, que viaja acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple), se reunirá este jueves con su homólogo chino, Xi Jinping, en una visita marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán.

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