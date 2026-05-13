Chile entra en sobregiro ecológico por séptimo año consecutivo

El 7 de mayo, Chile consumió todos los recursos naturales que sus ecosistemas son capaces de regenerar en un año. Desde ese día, el país comenzó a vivir ecológicamente “a crédito”. La fecha marca el denominado sobregiro ecológico y este 2026 llegó incluso antes que el año pasado: diez días antes que en 2025.

La señal es brutal. Por séptima vez consecutiva, nuestro país se convirtió en el primero de América Latina en entrar en déficit ecológico, consolidando una tendencia que ya dejó de parecer excepcional, para transformarse en un síntoma estructural del modelo de desarrollo y consumo chileno.

Aunque la comparación a estas altura podría no sorprender, vale la pena insistir en la vehemencia del cálculo. Si toda la humanidad viviera con el mismo nivel de consumo que existe en Chile, serían necesarios 2,9 planetas Tierra para sostener ese estilo de vida.

El cálculo pertenece a Global Footprint Network y resume un desequilibrio cada vez más visible entre lo que el país exige a la naturaleza y lo que sus ecosistemas realmente pueden soportar. Energía, alimentación, expansión urbana, consumo material y presión sobre bosques y recursos hídricos forman parte de una ecuación que avanza mucho más rápido que los tiempos biológicos de recuperación ambiental.

La directora del Centro de Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Catterina Sobenes, explica que el indicador se construye comparando dos variables: la biocapacidad y la huella ecológica.

La primera corresponde a la capacidad de los ecosistemas para regenerar recursos.

La segunda, a la demanda humana sobre esos mismos recursos.

El problema aparece cuando el consumo supera la capacidad de regeneración. “En Chile, antes de la mitad del año –es decir en mayo–, lo que implica que, en menos de cinco meses, el país ha consumido el equivalente a todo el presupuesto de recursos naturales que sus ecosistemas pueden regenerar en un año completo”, advierte la investigadora.

El sobregiro ecológico no es solo un dato simbólico o una advertencia abstracta sobre el futuro. Tiene consecuencias concretas sobre la vida cotidiana y sobre la estabilidad económica y territorial del país. Menor disponibilidad hídrica, degradación de suelos, pérdida de biodiversidad, presión sobre ecosistemas costeros y mayor vulnerabilidad frente a incendios o eventos climáticos extremos forman parte de una misma crisis.

Sobenes sostiene que la situación revela “ritmos entre los tiempos biológicos y las demandas del país” completamente desalineados y alerta sobre una baja circularidad en el uso de materiales y recursos. La paradoja es evidente: mientras Chile intenta posicionarse como actor relevante en la transición energética global, sus propios ecosistemas muestran crecientes señales de agotamiento.

Detrás del sobregiro ecológico existe una pregunta mucho más profunda que una fecha en el calendario: ¿cuánto tiempo puede sostenerse un país que consume sistemáticamente más naturaleza de la que es capaz de regenerar?