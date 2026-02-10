Llueven críticas a pirámide alimenticia invertida de EE. UU.

Estados Unidos volteó su pirámide alimentaria, con lo que envía una señal mucho más allá de los supermercados. Esto se debe a que la nueva composición de las directrices del país sienta las bases de los programas gubernamentales de nutrición, desde los comedores escolares hasta los servicios de alimentación militar y hospitalaria.

El secretario estadounidense de Salud, Robert F. Kennedy Jr., presentó los nuevos parámetros en enero. Se visualizan como una pirámide invertida, donde la carne, el pollo, el queso y los lácteos ocupan ahora la amplia base que antes ocupaban los cereales.

La ingesta recomendada de proteínas aumentó de 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal al día a entre 1,2 y 1,6 gramos. Esto supone casi el doble de la cantidad recomendada por las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, por ejemplo, Alemania .

La nueva pirámide busca combatir enfermedades generalizadas como la obesidad y la diabetes, e impone mayores restricciones al azúcar, los refrescos y los alimentos altamente procesados, con lo que anima a los estadounidenses a cocinar más con ingredientes frescos.

El cambio se justificó con cientos de páginas de apéndices que hacían referencia a estudios sobre los requerimientos proteicos y los daños causados ​​por los alimentos ultraprocesados.

Mientras tanto, se mantienen algunos pilares básicos, y las frutas y verduras siguen recomendándose explícitamente.

Comer menos azúcar y alimentos procesados ​​parece razonable, pero la diferencia visible radica menos en lo que se ha eliminado que en lo que se dice que se ha mejorado: la carne roja, la mantequilla y el queso entero se están rehabilitando como parte de una dieta de “alimentos reales”.

Esto aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer (especialmente el de colon), trastornos metabólicos como la diabetes tipo 2 y una mortalidad general a largo plazo.

Ofensiva proteica

En los comedores escolares estadounidenses y otras instituciones públicas, es probable que la proporción de productos altamente procesados ​​disminuya oficialmente, lo cual es, en general, un cambio positivo.

Kennedy quiere poner fin a la “guerra contra las proteínas” y presenta los cambios como una lucha por la “comida real”. Pero los expertos advierten que reducir el consumo de alimentos precocinados altamente procesados ​​es solo un pretexto.

Muchas instituciones tendrán dificultades para cumplir con los nuevos requisitos debido a las presiones presupuestarias, la escasez de personal y los problemas en la cadena de suministro. Una cocina verdaderamente fresca sin alimentos congelados y precocinados es prácticamente inviable a esa escala.

Investigadores advierten sobre el exceso de grasa

Los cardiólogos aseguran que la nueva pirámide podría aumentar el consumo de grasas saturadas y sal. Ambos son factores de riesgo clave para las enfermedades cardiovasculares.

Además, la nueva pirámide presenta deficiencias lógicas. Un filete marmoleado y varios productos lácteos enteros por sí solos pueden superar los límites de ácidos grasos saturados especificados en las directrices estadounidenses. Las organizaciones de ciencias de la nutrición se quejan de que aunque se ha hablado de la diversidad en las fuentes de proteínas, la carne domina claramente la tabla.

La OMS, a menudo criticada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, ha guardado silencio. Las críticas provienen principalmente de nutricionistas independientes y asociaciones profesionales.

Independencia científica en dudas

La Sociedad Alemana de Nutrición (DGE) también ha cuestionado la base científica del cambio en Estados Unidos, al criticar que el comité estadounidense responsable de las nuevas indicaciones haya llevado a cabo su trabajo en gran medida a puerta cerrada, mientras que las consultas transparentes se han reducido.

La DGE señaló evidencia de estudios que no muestran beneficios adicionales para la salud derivados de un aumento permanente de la ingesta de proteínas por encima de los 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal al día, recomendados anteriormente. También subrayó que el modelo estadounidense no considera sistemáticamente la sostenibilidad; es decir, los impactos ambientales y climáticos de la nutrición.

En cambio, la nueva pirámide estadounidense beneficia principalmente al lobby agrícola y a los productores de alimentos de origen animal, afirmó la DGE.

La crítica es clara: cuanto más se orienta la política a atraer votos y aficionados a la carne, más se aleja de ofrecer consejos de salud basados ​​en datos fiables.