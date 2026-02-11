Enfermedad renal crónica : una patología silenciosa que afecta a cerca del 10% de la población

En Chile, según estimaciones reciente, cerca del 10% de la población, presentaría algún grado de enfermedad renal crónica (ERC), una patología que avanza de manera silenciosa y que, en muchos casos, se detecta cuando el daño ya es irreversible. Según cifras del Ministerio de Salud, la enfermedad renal crónica se asocia a un aumento importante del riesgo cardiovascular y otras complicaciones, y su prevalencia tiende a aumentar debido al envejecimiento poblacional y al incremento de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes.

“Los factores de riesgo más frecuentes son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, seguidos por la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el envejecimiento y los antecedentes familiares”, explica Meline Torreblanca, académica de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello. “Todas estas condiciones, si no se controlan, van dañando lentamente la estructura y la función del riñón”.

Detección temprana

Uno de los grandes desafíos es la detección precoz. Torreblanca enfatiza que existen dos exámenes fundamentales para identificar el daño renal en etapas iniciales:

• Creatinina en sangre con cálculo de la tasa de filtración glomerular, que indica qué tan bien están filtrando los riñones.

• Medición de proteína o albúmina en orina, que permite detectar daño renal incipiente.

“En personas con hipertensión, diabetes o mayores de 60 años, estos exámenes debieran realizarse de forma periódica en la atención primaria”, advierte la experta.

Educación y cambios de hábitos

La educación del paciente es esencial para evitar complicaciones y retrasar la progresión de la enfermedad. “Se trabaja en tres líneas principales”, detalla Torreblanca:

• Control de las enfermedades de base: presión arterial, glicemia, colesterol y peso corporal.

• Cambios de estilo de vida: reducción de sal, alimentación saludable, actividad física, suspensión del tabaco y evitar la automedicación con analgésicos.

• Entrega de información clara y concreta: explicar qué es la enfermedad, cuáles son las metas de control, qué medicamentos usa, qué signos de alarma vigilar y cuándo consultar.

“Cuando el paciente entiende su condición y participa activamente en su cuidado, los resultados son mucho mejores”, subraya.

Enfermería en diálisis

Cuando la enfermedad avanza y el paciente requiere diálisis, la enfermería cumple un papel crucial. “Nuestra labor es integral: realizamos la evaluación clínica antes, durante y después de cada sesión, vigilamos el acceso vascular, prevenimos complicaciones e infecciones, ajustamos el plan de cuidados y educamos constantemente al paciente y su familia”, explica la académica de la UNAB.

Este acompañamiento incluye orientación sobre dieta, líquidos, medicamentos, cuidados del acceso y preparación para un eventual trasplante. “Es un rol clínico, educativo y de apoyo emocional muy cercano”, agrega.

¿Cómo cuidar los riñones?

La académica entrega recomendaciones simples que pueden marcar la diferencia:

• Controlar la presión y la glicemia en la sangre.

• Mantener un peso saludable, hacer actividad física y reducir la sal.

• Evitar la automedicación con antiinflamatorios.

• No fumar.

• Realizarse los exámenes recomendados si se tiene diabetes, hipertensión, más de 60 años o familiares con enfermedad renal.

• Consultar si aparecen hinchazón en piernas, cambios en la orina o cansancio intenso que no se explica.

“Los riñones son órganos vitales y silenciosos. Cuidarlos es una inversión en salud y calidad de vida”, concluye Torreblanca.

El aumento sostenido de la enfermedad renal crónica obliga a reforzar la prevención y el diagnóstico oportuno desde la atención primaria. Promover hábitos saludables, controlar las enfermedades de base y garantizar el acceso a exámenes simples pero claves puede marcar la diferencia en la evolución de la enfermedad. Detectar a tiempo permite retrasar su progresión, mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir el impacto sanitario y social de una patología que, aunque silenciosa, tiene consecuencias profundas.