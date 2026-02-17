Cáncer de piel en Chile: especialistas refuerzan prevención tras diagnóstico de Mauricio Pinilla

El anuncio del diagnóstico de cáncer de piel de Mauricio Pinilla volvió a poner en agenda una enfermedad que muchas veces avanza sin síntomas evidentes. En un país con altos niveles de radiación ultravioleta, la prevención y el control dermatológico oportuno son herramientas clave para reducir riesgos y mejorar el pronóstico. Especialistas recalcan que la detección temprana puede marcar una diferencia decisiva en la evolución clínica.

Karen Valenzuela, dermatóloga de Clínica Aurea, aborda esta inesperada revelación y brinda una serie de recomendaciones en materia de prevención y detección temprana, para evitar el avance silencioso de esta enfermedad que, según datos del Ministerio de Salud, en 2022 cobró la vida de 579 chilenos.

“Lo primero que hay que tener claro es que la consulta dermatológica es parte del chequeo médico anual al que toda persona debe someterse. El cáncer de piel, si se detecta a tiempo, tiene muy buen pronóstico. El problema es que muchas veces se posterga la visita al especialista y la enfermedad avanza desapercibidamente”, explica la Dra. Valenzuela.

La clave es la prevención

La exposición desprotegida al sol es la principal causa de estos tipos de tumores. “Cuando la radiación ultravioleta impacta sobre la piel, altera el ADN de las células causando daño acumulativo de manera silenciosa. Los signos que evidencian este deterioro se hacen visibles mucho tiempo después de haber ocurrido, por lo que la prevención es fundamental”, comenta la dermatóloga.

Para prevenir estas alteraciones en la piel lo principal es resguardarse de los rayos ultravioleta. No exponerse al sol a horas de alta radiación, cubrirse con gafas y sombrero, y hacer del protector solar la base de toda rutina de skincare son recomendaciones que salvan vidas.

Detección temprana para mejores pronósticos

Además de los cuidados para enfrentar los altos niveles de radiación, Valenzuela hace hincapié en que hallar el cáncer en etapas iniciales mejora considerablemente el pronóstico de tratamiento.

“Por esto es importante conocer tu piel, revisar manchas y lunares todos los meses con ayuda de un espejo en busca de cambios repentinos u anormalidades, y visitar al dermatólogo anualmente para la examinación profesional”, añade la especialista.

En cuanto a signos de alerta, la dermatóloga recuerda la “guía del ABCDE”, que implica sospechar de lunares que presentan asimetría, bordes irregulares, color variado, diámetro superior a 6mm, y/o evolución cambiante, características frente a las cuales se debe acudir de inmediato a un profesional.

Prevención, autocuidado y consulta oportuna

El cáncer de piel es, en gran medida, prevenible si se incorporan medidas sistemáticas de fotoprotección y vigilancia activa de la piel. La radiación ultravioleta genera un daño acumulativo en el ADN celular que no siempre se manifiesta de inmediato, por lo que la constancia en los cuidados resulta determinante. No se trata solo de usar protector solar en la playa, sino de integrarlo como parte de la rutina diaria, incluso en días nublados o en actividades cotidianas al aire libre.

Aplicar un fotoprotector de amplio espectro (UVB y UVA) con un factor adecuado al tipo de piel, reaplicarlo cada dos o tres horas en caso de exposición continua, complementar con sombrero de ala ancha, lentes con filtro UV y ropa que cubra la piel, son medidas concretas que reducen significativamente el riesgo. Asimismo, evitar la exposición solar entre las 11:00 y las 16:00 horas —cuando la radiación es más intensa— constituye una estrategia básica de prevención primaria.

En paralelo, el autocuidado implica conocer la propia piel. Realizar un autoexamen mensual frente al espejo, revisar lunares y manchas en todo el cuerpo —incluyendo cuero cabelludo, plantas de los pies y espalda— permite detectar cambios tempranos. La regla del ABCDE (asimetría, bordes irregulares, color heterogéneo, diámetro mayor a 6 mm y evolución) sigue siendo una herramienta clínica sencilla y efectiva para identificar señales de alerta.