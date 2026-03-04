Día Mundial contra la Obesidad: Chile triplica sus cifras en 10 años y enfrenta una crisis sanitaria

Cada 4 marzo se conmemora un nuevo Día Mundial contra la Obesidad, una fecha importante considerando que esta enfermedad crónica ha sido declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El objetivo de este año es aumentar la concientización sobre la obesidad, así como también, promover diferentes acciones que permitan su prevención y tratamiento.

En Chile, esta patología es cada vez más habitual. Sin ir más lejos, según las últimas cifras de la OCDE, en los últimos 10 años el país ha triplicado el porcentaje entre personas de 15 años o más que la padecen, pasando de un 10% a más de un 30% de la población, cifras que nos ubican como el segundo país más población que sufre de obesidad, siendo sólo superados por Estados Unidos.

Patricio Lamoza, médico cirujano digestivo y bariátrico de Clínica Colonial, comenta que “son varios los factores que influyen, por ejemplo, el tipo de alimentación que tenemos, somos un país en general sedentario, y además, sin duda, la genética nos juega una muy mala pasada, ya que está demostrado que los hijos de padres que sufren obesidad tienen una predisposición mayor a también padecer esta enfermedad. Si uno de los padres padece obesidad, la probabilidad de que el hijo tenga obesidad es de aproximadamente 60%, porcentaje que aumenta a 80% si los dos padres la sufren. Y no nos olvidemos de que tuvimos una pandemia durante aproximadamente un año, que por obligación tuvimos que disminuir nuestra actividad física, nuestra distracción fue cocinar, además de evitar el contacto con los demás, eso también hizo que lamentablemente las cifras de obesidad aumentarán de tal manera que desde el año 2013 a la fecha, efectivamente se haya triplicado respecto a las primeras mediciones oficiales que se hicieron”.

Si bien, en Chile se han creado varias políticas públicas para prevenir la obesidad en la población, como por ejemplo, aumentar las horas de actividad física en los colegios, los kioscos saludables en establecimientos escolares, la incorporación de sellos en los alimentos y la ley de publicidad que prohíbe la presencia de figuras que atraigan a los niños al consumo de algunos alimentos, “lamentablemente cuando se ha hecho seguimiento de estas medidas, hemos visto que no han tenido los resultados esperados. Aunque los adultos prefieren comprar comida con menos sellos para sus hijos cuando van al supermercado, la cultura chilena dice que si te sacaste un 7, te fue bien o hiciste algo bueno, mereces un premio que suele estar asociado a comida chatarra o dulces; entonces en ese contexto da lo mismo cuántos sellos tengan los alimentos, ahí simplemente, los padres los compran para darle un gusto a los niños a modo de recompensa”, señala el especialista.

¿Entonces qué falta hacer para disminuir las altas cifras de obesidad que afectan a Chile? Además de realizar políticas públicas de prevención, “es necesario implementar medidas para tratar a los pacientes que ya tienen la enfermedad. Cuando tú aplicas políticas preventivas, pretendiendo que funcionen en los pacientes que ya tienen la enfermedad, es como ponerse el cinturón de seguridad después de haber chocado en el auto. Cuando te lo pones después de chocar ya no sirve, tienes que usarlo desde antes; esto quiere decir que faltan medidas para tratar activamente a los pacientes que ya sufren la obesidad, tratamientos multidisciplinarios, con profesionales especialistas en el tema: cirujanos, nutriólogos, psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, enfermeras, etc.”, eso es lo que falta en opinión del médico Patricio Lamoza, cirujano digestivo y bariátrico.

Bono PAD para cirugías bariátricas: ¿Buena o mala política pública?

Hace 4 años se incorporaron en Fonasa, para tratar la obesidad, cirugías bariátricas en la lista de patologías con cobertura de Bono PAD, convirtiéndose en la única política pública que realmente tiene como objetivo tratar la enfermedad. Ésta medida ha permitido que más de un 95% de cirugías con este beneficio se realicen en clínicas privadas, y según las estadísticas, desde que se implementó más de 75 mil pacientes han podido tener acceso a la cirugía.

Lo anterior, posiciona a Chile como uno de los países donde más parte de la población que es candidata a las operaciones bariátricas llegue efectivamente a pabellón. El acceso a la cirugía, en la mayoría de los países es que sólo el 1% de la población que es candidata a la cirugía llega a operarse, en tanto que en Chile es entre el 3% y 4%, sin embargo, la brecha aún es relevante respecto a todos quienes podrían tener indicación quirúrgica.

Esto tiene especial relevancia, si se considera que según el Departamento de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Minsal, en su último informe señala que la principal causa de muerte de los chilenos en 2025 fueron enfermedades del sistema circulatorio, como infartos al miocardio e hipertensión arterial, patologías muy presentes en pacientes que sufren esta enfermedad crónica y que se pueden reducir en 50% luego de una cirugía bariátrica, así como también, la mortalidad de estos eventos disminuye a la mitad en comparación a un paciente que mantiene su obesidad.

Sin embargo, esta política pública también se puede mejorar. Para Patricio Lamoza es esencial “trabajar, sobre todo, con la gente de atención primaria, ya que muchos de los pacientes con Bono PAD se operan en el sistema privado, se realizan los controles incluidos en él y después vuelven a su consultorio, por lo tanto, es fundamental tener una muy buena coordinación con la atención primaria para que se mantengan en un programa de crónicos y no los den de alta. Un paciente con obesidad es un paciente crónico, independiente de que le haya ido muy bien con la cirugía, debe mantenerse en control y cuidado con la nutricionista y con el médico permanentemente. Entonces como médicos especialistas tenemos que educar a los colegas de atención primaria para que el paciente continúe con los controles y puedan derivarlo cuando vean que uno de los seguimientos no está cumpliendo el curso que esperamos”.

Patricio Lamoza, concluye que “la obesidad, su prevención y medidas para disminuir el desalentador índice presente en la población chilena que padece esta patología, son sin duda, temas pendientes tanto a nivel gubernamental y social. La lucha contra la obesidad en Chile requiere un enfoque integral y colaborativo. Como especialistas, somos un ente clave y responsables en la implementación activa de políticas públicas efectivas; protocolos de información, educación, atención y seguimiento estandarizados; promoción de entornos saludables y la atención personalizada y centrada en nuestros pacientes y sus familias, tendiendo además que luchar contra el estigma que tienen los pacientes y los profesionales que nos dedicamos a su tratamiento. Con esto podremos revertir esta tendencia y construir un futuro más saludable para nuestro país.”