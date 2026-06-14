“¡Que fluya el petróleo!”: EE.UU. llega a acuerdo de paz con Irán y Trump anuncia apertura de Ormuz

Estados Unidos e Irán alcanzaron finalmente un acuerdo de paz tras intensas negociaciones en las que Pakistán actuó como mediador. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, lo anunció esta tarde a través de su perfil en X. “Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que se ha alcanzado el acuerdo de paz entre los Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”, escribió.

Sharif detalló que “ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”, y que la ceremonia oficial de firma tendrá lugar el 19 de junio en Suiza. Además, adelantó que los mediadores facilitarán reuniones durante esta semana para sentar las bases de las conversaciones técnicas previas a la implementación.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

Minutos antes, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el pacto a través de su red Truth Social. “El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo. ¡Enhorabuena a todos! Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!”, escribió a través de su red social Truth Social.

El entendimiento pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero pasado, después de que una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán causara la muerte del Líder Supremo, el ayatolá Alí Jameneí. Teherán, bajo el nuevo liderazgo de Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y bases estadounidenses en la región, y bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial. Ambas partes ya habían pactado un alto el fuego en abril.

Según fuentes citadas por Reuters, el borrador del acuerdo contempla la reapertura del estrecho de Ormuz, el fin del bloqueo naval estadounidense a puertos iraníes y la extensión del alto el fuego, mientras que el programa nuclear iraní será abordado en un período adicional de 60 días de conversaciones.

Un alto funcionario iraní declaró a la misma agencia que, conforme al borrador, Estados Unidos liberaría 25.000 millones de dólares en activos iraníes congelados e Irán se comprometería a no producir ni adquirir armas nucleares, manteniendo el statu quo nuclear sin enriquecer uranio ni ampliar sus instalaciones hasta un acuerdo definitivo.

El anuncio se produjo pese a que el domingo Israel llevó a cabo un ataque en los suburbios del sur de Beirut contra objetivos de Hezbolá, respaldado por Irán. El negociador iraní Mohammad Baqer Qalibaf afirmó en X que ese hecho demostraba que Estados Unidos carece de “la voluntad y la capacidad de cumplir sus compromisos”. Por su parte, Trump criticó la operación israelí: “El ataque de esta mañana en Beirut no debería haber ocurrido, particularmente en un día tan especial cuando estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán”.