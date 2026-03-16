Qué es el ciclo nasal que regula nuestra respiración y cómo cuidarlo para tener una buena salud

Hay dos aspectos clave del ciclo nasal: la congestión y la descongestión.

Durante la fase de congestión, una fosa nasal experimentará un flujo de aire reducido, mientras que la fosa nasal opuesta permanecerá abierta o descongestionada, permitiendo que pase más aire. La fase de descongestión fatiga la fosa nasal abierta, ya que el aire la reseca y la pone en contacto con patógenos. Por eso es importante que la fosa nasal dominante se intercambie.

Este ciclo alterno es automático y está regulado inconscientemente por el hipotálamo. Sin embargo, algunas personas no tienen ciclo nasal (como quienes padecen un trastorno hipotalámico). También existe evidencia de que la fosa nasal izquierda puede ser más dominante, especialmente en personas diestras.

Estudios sobre la respiración nasal incluso sugieren que cuando la fosa nasal derecha es dominante, el cuerpo se encuentra en un estado de mayor alerta o estrés. Pero cuando la fosa nasal izquierda asume el control, el cuerpo se encuentra en un estado más relajado.

El ciclo nasal es importante por varias razones.

En primer lugar, protege el revestimiento de la nariz y el sistema respiratorio. Al menos 12.000 litros de aire pasan por él cada día, lo que lo convierte en una defensa clave contra los patógenos. Alternar la fosa nasal dominante reduce el riesgo de daños y facilita la protección del conducto nasal contra los patógenos.

La nariz también necesita descansar y repararse. La exposición al aire la seca, por lo que, sin tiempo para recuperarse, podría ser más fácil que los patógenos y la inflamación provoquen daños.

Parte del proceso de congestión nasal también implica un aumento del flujo a los vasos sanguíneos. Esto garantiza que las fosas nasales se humedezcan adecuadamente para los procesos de reparación y recuperación, y que el aire se caliente y humedezca al pasar por ellas.

Función del ciclo nasal

Diversos factores pueden afectar la función normal del ciclo nasal. Afecciones respiratorias como resfriados y gripes provocan un aumento en la producción de moco. Esto restringe la capacidad de alternar las fosas nasales.

Alérgenos como el polen o los ácaros del polvo pueden causar inflamación grave de los tejidos nasales, lo que dificulta el funcionamiento adecuado del ciclo nasal.

Ciertos medicamentos, como los utilizados para la hipertensión, también pueden causar irritación del revestimiento nasal. Esto se debe a que estos fármacos afectan los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, incluidos los de la nariz.