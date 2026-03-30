Las repartidoras de yogur que combaten la soledad en Japón, uno de los países más envejecidos

Su jornada comienza a las 8:30, cuando carga el coche y emprende su ruta. “Tengo diferentes rutas cada día, pero visito entre 40 y 45 hogares al día”, explica.

Todos los lunes, durante el último cuarto de siglo, Furuhata ha visitado a la misma clienta (que prefiere permanecer en el anonimato), que ahora tiene 83 años y vive sola en Maebashi, 160 kilómetros al noroeste de Tokio. Desde que sus hijos se fueron de casa hace tiempo, esta anciana ha llegado a apreciar las visitas.

“Saber que alguien vendrá a verme cada semana es un gran consuelo”, dice. “Incluso en los días que no me siento bien, oírla decir ‘¿Cómo estás hoy?’ en la puerta me da fuerzas”.

Se ha convertido en una rutina tan arraigada que evita programar nada más en ese momento. “El lunes es mi ‘día de recarga de energía'”, cuenta. “Espero con ilusión sus visitas. Cuando suena el timbre y oigo su alegre voz, me levanta el ánimo al instante”.

Hablan de muchas cosas: sus familias, jardinería y cultivo de flores, noticias locales y temas de salud que han leído en el periódico o visto en la televisión. “Puede que parezcan conversaciones triviales, pero me hacen sentir y darme cuenta de que no estoy sola”.

Salud intestinal y salud humana

Yakult es una bebida láctea fermentada que contiene una cepa específica de bacterias lácticas cultivadas por el Dr. Minoru Shirota, fundador de Yakult, en 1930. Cuando el científico comenzó a estudiar Medicina en la Universidad de Kioto en 1921, Japón aún se encontraba en pleno desarrollo económico y muchos niños morían por enfermedades infecciosas.

Consternado por la situación, se dedicó al estudio de la prevención de enfermedades, lo que lo llevó a centrarse en la microbiología, específicamente en las bacterias beneficiosas que podían suprimir las bacterias dañinas en el intestino.

Pero cuando se lanzó Yakult, nadie lo comprendió y su adopción fue lenta.

A pesar de que la cocina japonesa ya incluía muchos alimentos con microbios vivos -miso, natto (una comida tradicional japonesa hecha con soja fermentada), salsa de soja tradicional- había poca conciencia de su contribución a la salud.

“El término ‘probióticos’ aún no existía”, afirma un portavoz de Yakult. “Lograr la comprensión y aceptación del público llevó tiempo”.

Pasaron muchos años antes de que el producto realmente despegara, pero para 1971, ocho años después de la fundación de Yakult Ladies, las ventas alcanzaron los 15 millones de botellas diarias en Japón.

El mantra de Shirota: “intestino sano, larga vida”, comenzó a ser repetido por las madres a sus hijos, para quienes la idea de consumir productos fermentados para la salud se volvió tan normal como comer verduras.

Haruko Kawabe, de 33 años y residente de Tokio, comenta: “Crecimos con Yakult. Mi madre siempre lo traía a casa de la tienda o del trabajo, y de niña veía a Yakult Ladies paseando en bicicleta constantemente. Siempre supe que era importante cuidar el intestino”.

El interés por el microbioma intestinal ha aumentado a nivel mundial en la última década. Sin embargo, no solo la dieta afecta la salud intestinal. El estrés y la soledad crónica pueden también afectarla negativamente, explica la doctora Emily Leeming, científica especializada en microbioma.

Vivimos en un mundo microbiano, intercambiando constantemente microbios. Esta es una de las razones por las que la soledad se relaciona con una menor diversidad del microbioma intestinal. También es probable que se deba al estrés, ya que la soledad provoca una respuesta de estrés leve que también puede afectar negativamente al microbioma intestinal.

Yakult no diseñó su red de distribución como una intervención de salud pública. Pero con el tiempo, la dimensión social de las visitas ha adquirido una importancia creciente.

“Me he mantenido sano sin enfermedades graves y la gente suele decirme lo enérgico que estoy”, dice un cliente de 83 años de Furuhata. “Creo que se debe a que he bebido Yakult durante muchos años. Pero no se trata solo de la bebida… recibir las visitas de Furuhata también es importante para mi rutina de salud”.

Cuidando a una nación que envejece

En Japón, se espera que el número de personas mayores de 65 años que viven solas aumente a casi 11 millones para 2050, según el Instituto Nacional de Investigación de Población y Seguridad Social.

El país incluso tiene el término kodokushi o “muerte solitaria”, que se refiere a los trágicos casos de personas que mueren solas en casa sin que nadie se dé cuenta durante meses, e incluso años.

Es una crisis que se agrava. Según datos de la Agencia Nacional de Policía, 40.913 personas murieron solas en casa en Japón entre enero y junio de 2025, un aumento de 3.686 con respecto al mismo período de 2024. En 2021, se nombró al primer “Ministro de la Soledad” de Japón, y existe un grupo de trabajo centrado en el aislamiento social.