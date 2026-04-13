Alimentación basada en plantas: experta destaca su impacto en la prevención de enfermedades

En el marco del pasado Día Mundial de la Salud, la ONG Veganuary destacó los múltiples beneficios de una alimentación basada en plantas, de la mano de Alejandra Parra Cárcamo, médica cirujana y especialista en alimentación basada en plantas.

Según Parra, “una dieta basada en plantas reduce significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la mortalidad asociada, mejora los perfiles de lípidos, disminuye el colesterol LDL (‘malo’) y ayuda a controlar la presión arterial”. Además, puede detener o incluso revertir la aterosclerosis (enfermedad de las arterias coronarias) “al disminuir el estrés oxidativo y niveles de TMAO, un compuesto proinflamatorio y aterogénico que el cuerpo produce cuando las bacterias intestinales metabolizan la carnitina presente en carne, lácteos y huevos”, detalla la experta.

Parra enfatiza que este tipo de alimentación “es una herramienta potente para mejorar el control glucémico, reducir los niveles de HbA1c y aumentar la sensibilidad a la insulina”. En muchos casos, los pacientes han logrado reducir o suspender medicamentos para la diabetes e incluso alcanzar la remisión total de la enfermedad.

Los beneficios no terminan ahí: “Reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer, y en personas con enfermedad renal crónica, una dieta basada en plantas disminuye la carga renal, retrasa la progresión de la enfermedad y ayuda a controlar la acidosis metabólica gracias a una menor carga ácida en comparación con las dietas altas en proteína animal”, detalla.

Varios estudios han determinado también que este tipo de alimentación también se asocia con una mayor esperanza de vida y bienestar emocional. Además, la alimentación basada en plantas es recomendada y apropiada para todas las etapas de la vida, desde el embarazo hasta la adultez mayor, siempre con el acompañamiento de especialistas. “Diversas instituciones, como la Academia de Nutrición y Dietética, concluyen que las dietas basadas en plantas bien planificadas son saludables, nutricionalmente adecuadas y apropiadas para todas las etapas del ciclo vital”, señala la especialista.

Para llevar esta alimentación de manera responsable, la experta recomienda asesorarse con especialistas. “Sabemos cuáles son las suplementaciones necesarias, exámenes necesarios de ir chequeando”, comenta, además de recomendar acercarse a ferias y tiendas a granel para acceder a mayor variedad y alimentos menos procesados. “Ya sean enfermedades metabólicas, autoinmunes, cardiacas, digestivas, degenerativas o cáncer; una alimentación basada en plantas es protectora o ayuda a mejorar síntomas y progresión en quienes ya tengan alguna de estas condiciones”.

Mauricio Serrano, director de Veganuary Latinoamérica, agrega que “En Veganuary, creemos que probar una alimentación basada en plantas es un acto de autocuidado y también de responsabilidad con el planeta. Invitar a más personas a descubrir sus beneficios para la salud es la mejor forma de celebrar el Día Mundial de la Salud”.

En el Día Mundial de la Salud, la invitación es a informarse y considerar la alimentación basada en plantas como una alternativa respaldada por la evidencia científica para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades. Organizaciones como Veganuary impulsan el acceso a recursos y acompañamiento, promoviendo decisiones alimentarias que benefician tanto a las personas como al planeta.