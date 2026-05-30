El derrumbe del clan Lavín: Fiscalía citará a declarar a Joaquín Lavín padre

La Fiscalía citará a declarar al excandidato presidencial, luego de comprobar que funcionarios contratados por su hijo en el Congreso trabajaron en las primarias presidenciales del año 2021. La indagatoria compromete a dos hermanos de Lavín León, la UDI y al consejero del Servel Jorge Manzano.

Fiscalía Oriente abrió una arista por delitos electorales contra Joaquín Lavín León , centrada en el uso de la plataforma SocialTazk, desarrollada con recursos provenientes de asignaciones parlamentarias y utilizada en campañas de candidatos de la UDI, incluida la primaria presidencial de 2021 de su padre, Joaquín Lavín Infante.

, centrada en el uso de la plataforma SocialTazk, desarrollada con recursos provenientes de asignaciones parlamentarias y utilizada en campañas de candidatos de la UDI, incluida la primaria presidencial de 2021 de su padre, Joaquín Lavín Infante. La investigación podría escalar hacia Joaquín Lavín Infante , quien será citado a declarar, luego de que la Fiscalía incorporara antecedentes sobre la participación de siete funcionarios contratados por el equipo parlamentario de Lavín León en la campaña presidencial de su padre, pese a que eran financiados con fondos del Congreso.

, quien será citado a declarar, luego de que la Fiscalía incorporara antecedentes sobre la participación de siete funcionarios contratados por el equipo parlamentario de Lavín León en la campaña presidencial de su padre, pese a que eran financiados con fondos del Congreso. La Fiscalía sostiene que SocialTazk fue financiada con recursos públicos y utilizada con fines electorales y comerciales. Además, detectó que la campaña de Lavín Infante pagó $3 millones a Modo 74 —empresa vinculada a la plataforma— por servicios de mensajería, lo que abre interrogantes sobre un eventual doble financiamiento de esos servicios.

Además, detectó que la campaña de Lavín Infante pagó $3 millones a Modo 74 —empresa vinculada a la plataforma— por servicios de mensajería, lo que abre interrogantes sobre un eventual doble financiamiento de esos servicios. La indagatoria también apunta al uso de bases de datos del Servel dentro de SocialTazk . Un informe de la PDI confirmó la presencia de padrones electorales con datos sensibles en la aplicación, mientras que antecedentes recopilados por la Fiscalía vinculan al entonces encargado electoral de la UDI, Jorge Manzano —actual consejero del Servel—, con el traspaso de esos registros.

. Un informe de la PDI confirmó la presencia de padrones electorales con datos sensibles en la aplicación, mientras que antecedentes recopilados por la Fiscalía vinculan al entonces encargado electoral de la UDI, Jorge Manzano —actual consejero del Servel—, con el traspaso de esos registros. El caso podría extenderse a otros integrantes de la familia Lavín León. Correos electrónicos y documentos analizados por la Fiscalía muestran intercambios de bases de datos y coordinación entre Joaquín Lavín León y sus hermanos Juan Pablo y María Estela Lavín, ligados a la encuestadora Panel Ciudadano, en el desarrollo y planificación de SocialTazk con foco en las primarias presidenciales de 2021. Este es un resumen con las principales revelaciones del caso. Para conocer los antecedentes, documentos y detalles de la investigación, revisa el reportaje completo del periodista de la Unidad de Investigación de El Mostrador Claudio Pizarro, aquí.