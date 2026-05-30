Datavoz y la Cuenta Pública: desconfianza crece en todos los ejes prioritarios de primeros 90 días

A tres días de la primera Cuenta Pública del presidente José Antonio Kast, el panorama que describe la ciudadanía no es precisamente alentador para La Moneda. El GPS Ciudadano de Datavoz, aplicado entre el 19 y el 26 de mayo a 1.148 personas, muestra que entre marzo y mayo la desconfianza creció de forma sostenida en todos los ejes que el propio gobierno se fijó como metas para sus primeros 90 días: el control fronterizo pasó de 35,8% a 46% de desconfianza; la auditoría a la gestión del gobierno anterior, de 43,5% a 49,4%; y el orden público y la seguridad, de 44,1% a 55,7%.

“Cuando la desconfianza aumenta de forma estadísticamente significativa en los tres ejes que el propio gobierno marcó como prioritarios, eso habla de un déficit de credibilidad que no es fácil de revertir con un solo discurso. El presidente tiene la oportunidad de marcar un punto de inflexión el 1 de junio, pero para eso necesita ir más allá de los anuncios y mostrar resultados verificables”, señala Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz.

La seguridad y el crimen organizado concentran la principal demanda ciudadana de cara al 1 de junio, con un 52,7% del total. Sin embargo, es justamente en ese ámbito donde la desconfianza es más alta: el 55,7% de los encuestados no cree que el gobierno logre avances en orden público y seguridad, cifra que subió desde el 44,1% registrado en marzo. En otras palabras, el tema más urgente para la ciudadanía es también aquel en el que menos fe tiene en el gobierno.

Una ley que divide

El contexto inmediato de la Cuenta Pública está marcado por el debate en torno a la llamada “ley miscelánea” o Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional. El 41,8% declara haber escuchado mucho sobre ella, pero la evaluación está lejos de ser favorable: 37,3% está en desacuerdo o muy en desacuerdo, frente a un 35,4% que la apoya. La diferencia es estrecha, sin mayoría clara en ninguna dirección.

Donde sí hay claridad es en la fractura política. El 85,1% de quienes se identifican con la izquierda rechaza el proyecto, mientras que el 78,6% de quienes se ubican en la derecha lo aprueba. La principal preocupación entre los críticos es que “beneficie más a las grandes empresas que a las familias”, mencionada por el 27,5% del total, y que llegó al 51,1% entre quienes se identifican con la izquierda.

“La ley miscelánea no es solo un debate legislativo, es un termómetro. Nos permite ver cómo distintos segmentos de la sociedad están leyendo este gobierno: unos con esperanza, otros con sospecha. Y esa lectura va a estar muy presente el 1 de junio”, afirma Valenzuela.

Metas concretas o nada

La principal expectativa de la ciudadanía respecto de la Cuenta Pública es clara: el 37,3% quiere que el presidente entregue metas concretas y plazos. Esa demanda es especialmente fuerte entre personas de derecha (44,8%), jóvenes de 18 a 34 años (42,3%) y quienes tienen algo de interés en la política (40,4%).

En el otro extremo, el escepticismo tiene una cara muy específica: entre quienes declaran no tener ningún interés en política, el 38,6% dice simplemente que no espera nada de la Cuenta Pública. Es una señal de desvinculación con la institucionalidad que trasciende el eje izquierda-derecha.

Joao Acharán, Director de la Unidad de Dirección y Análisis de Datavoz, lo pone en perspectiva: “Hay dos tipos de escepticismo que el presidente debe leer bien. Uno ideológico, de quienes no le creen por razones políticas. Otro mucho más preocupante: el de quienes simplemente ya no esperan nada de ningún gobierno. Para ese segundo grupo, la Cuenta Pública tendrá que ser especialmente potente si quiere moverlos”.

Los mayores confían más

La edad también ordena las percepciones. Entre personas de 65 años o más, el nivel de desconfianza en los distintos compromisos del gobierno es considerablemente menor que entre los jóvenes de 18 a 34 años, quienes exhiben los porcentajes más altos de escepticismo, especialmente en seguridad y déficit habitacional.

Los adultos mayores también conocen y apoyan más la ley miscelánea: el 55,9% declaró haberla escuchado mucho, y el 40,3% la aprueba. Entre los jóvenes, solo el 24,8% dijo tener conocimiento de ella y apenas el 28,3% la respalda.

Crecimiento económico versus costo de la vida: otra fractura

Las prioridades temáticas también revelan tensiones. El crecimiento económico es mencionado como tema clave por el 50,1% de quienes se identifican con la derecha, frente a solo el 6,1% de quienes se identifican con la izquierda. El costo de la vida, en cambio, preocupa al 36,9% de los encuestados de izquierda y de las personas entre 35 y 44 años, pero solo al 17,2% de quienes se ubican en la derecha.

Ficha técnica: Estudio cuantitativo no probabilístico. Encuesta online aplicada entre el 19 y el 26 de mayo de 2026. Muestra de 1.148 entrevistas web. Universo: personas de 18 años y más con correo electrónico. Ponderación post-encuesta por región, sexo, edad, nivel educacional, GSE, tipo de vivienda y hogares unipersonales, según proyecciones INE 2025 y CASEN 2022.