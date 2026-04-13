Implantes dentales en Chile: aumenta la cantidad de pacientes jóvenes que pierden piezas dentales

El perfil del paciente que busca implantes dentales en Chile ha evolucionado significativamente en los últimos años. Lo que antes era un procedimiento asociado casi exclusivamente a personas mayores, hoy es una realidad frecuente en personas de 30 a 40 años que ven en la implantología una solución definitiva para recuperar la funcionalidad y estética de su dentadura.

Esta tendencia se ve potenciada por el impacto de las patologías bucales desde la infancia. Según el Ministerio de Salud, la falta de prevención temprana deriva en que la caries sea la enfermedad crónica más prevalente, afectando a más del 90% de los adultos. Estas cifras coinciden con estudios epidemiológicos que muestran que la pérdida dental comienza mucho antes de la vejez; en la Región Metropolitana, por ejemplo, los adultos de entre 35 y 44 años ya han perdido varios dientes en promedio debido a patologías comunes no tratadas a tiempo.

“La consulta por implantes en pacientes jóvenes es frecuente. Actualmente vemos personas de 30 años, o incluso menos, que han perdido dientes; de hecho, alrededor de uno de cada cuatro pacientes que requiere implantes tiene menos de 40 años. Esto ocurre, entre otras razones, debido a caries avanzadas no tratadas, fracasos en tratamientos previos —como endodoncias o restauraciones antiguas—, enfermedades periodontales o traumatismos derivados de accidentes y deportes de contacto”, explica Adolfo Irigoyen, cirujano dentista y Coordinador Nacional Implantología Buco Maxilofacial de RedSalud.

El aumento de estos casos revela hábitos que siguen pasando la cuenta: el consumo frecuente de bebidas azucaradas o energéticas, el tabaquismo, la higiene inadecuada y la postergación de los controles dentales permiten que una caries inicial evolucione hasta la pérdida total del diente.

“Muchas personas creen que si no tienen dolor, su salud oral está bien. Sin embargo, hábitos cotidianos como estos pueden deteriorar los dientes y los tejidos que los soportan de forma silenciosa”, afirma.

Frente a esta realidad, la tecnología dental ha evolucionado para ofrecer soluciones cada vez más eficientes. La odontología actual permite planificar procedimientos mediante softwares digitales, escáneres intraorales y cirugías guiadas, volviendo el proceso más preciso y menos invasivo.

“Hoy podemos planificar la instalación del implante de forma digital y rehabilitar al paciente en menos tiempo. Esto ha incentivado a que más personas consideren esta alternativa, que cuenta con altas tasas de éxito bajo un diagnóstico y seguimiento adecuados”, agrega el especialista.

Aún así, sostiene que siempre el mejor escenario es conservar el diente original. “Los implantes son una solución muy efectiva para recuperar la función y la estética, pero el objetivo principal siempre debe ser conservar el diente natural. Con controles periódicos, muchas de estas pérdidas son evitables”, concluye el profesional.

La prevención sigue siendo la mejor herramienta

Aunque los implantes dentales han demostrado ser una solución eficaz, segura y cada vez más precisa gracias al avance de la tecnología, los especialistas coinciden en que el mejor tratamiento sigue siendo conservar los dientes naturales el mayor tiempo posible. La pérdida dental en edades tempranas suele estar asociada a controles tardíos, caries no tratadas, enfermedad periodontal o hábitos que se mantienen durante años sin supervisión profesional.

Por ello, los odontólogos insisten en que los controles periódicos, la higiene adecuada, la reducción del consumo de azúcar y el tratamiento oportuno de cualquier lesión son fundamentales para evitar procedimientos más complejos en la adultez. Detectar a tiempo los problemas bucales no solo reduce la necesidad de implantes, sino que también permite mantener una mejor salud general y calidad de vida a largo plazo.