El gobierno de Trump reclasifica la marihuana medicinal como una droga menos peligrosa

La marihuana sigue siendo ilegal a nivel federal. A pesar de la prohibición federal, la mayoría de los estados de EE.UU. ha legalizado el uso médico o recreativo, y en muchos hay tiendas donde se puede comprar legalmente.

La promesa de Trump

“El Departamento de Justicia está cumpliendo la promesa del presidente Trump de ampliar el acceso de los estadounidenses a las opciones de tratamiento médico”, dijo Blanche en un comunicado anunciando el cambio.

“Esta acción de reprogramación permite la investigación sobre la seguridad y eficacia de esta sustancia, proporcionando en última instancia a los pacientes una mejor atención y a los médicos información más confiable”.

Según el anuncio, Blanche también ordenó que se celebrara una audiencia en junio como parte de un proceso de elaboración de normas para reclasificar toda la marihuana de manera más amplia.

Una vez que el cambio se publique en el Registro Federal, deberán pasar 30 días hasta que entre en vigor. Durante ese tiempo, se puede impugnar legalmente, lo cual se espera, y se puede bloquear la implementación durante meses o incluso años.

La orden de Blanche llega cinco días después de que Trump firmara una orden ejecutiva destinada a aumentar el acceso a drogas psicodélicas para tratamiento médico.

Desde 1970, Estados Unidos ha clasificado la marihuana como una sustancia controlada de la Lista I, lo que significa que posee un “alto potencial de abuso” y no tiene “ningún uso médico aceptado”.

Desde entonces, muchos estados han promulgado sus propias leyes para relajar las restricciones a la marihuana.

Eso ha creado un mosaico de regulaciones del cannabis, y también un dolor de cabeza para las empresas de marihuana que todavía tienen que seguir las leyes fiscales y bancarias federales.

Cambio “simbólico”

La administración del presidente Joe Biden inició una revisión de la clasificación de la marihuana en 2022 y aproximadamente un año después, el Departamento de Salud de Estados Unidos recomendó un cambio por primera vez.

En 2024, la Administración de Control de Drogas (DEA) solicitó audiencias, pero luego estas se pospusieron indefinidamente.