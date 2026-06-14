Ministro Rau adelanta indicaciones a proyecto de Sala Cuna: incluye cotización de 0,3% y gradualidad

El Gobierno ingresará mañana indicaciones sustitutivas al proyecto de Sala Cuna Universal, que se encuentra en la Comisión de Educación del Senado. Así lo explicó hoy el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien señaló que la comisión otorgó más plazo para presentar indicaciones y que el Presidente encargó “revisar, contrastar, usar los mejores datos”.

El ministro subrayó la preocupación de los empleadores por el alza de costos laborales provocada por el salario mínimo, la ley de 40 horas y la reforma previsional, en un escenario de estrechez fiscal. Sin embargo, aseguró que el nuevo diseño de financiamiento no tendrá impacto en esos costos.

“La cotización para el Fondo de Sala Cuna será en torno a 0,3% y estará compensada con una reducción a la cotización del seguro de cesantía. Habrá aporte fiscal acotado al inicio, pero una garantía estatal en caso de que falten recursos debido a una mayor tasa de uso o aumento de costos. En el último diseño analizado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), el diseño de financiamiento no tendría impacto en los costos laborales”, detalló.

En las indicaciones a ingresar Rau adelantó que se liberará a las pymes de la obligación de proveer el servicio, por considerarlo de un costo muy alto, y aplicará una implementación gradual de cuatro años para evitar escasez de cupos. El primer año ingresarán los hijos de mujeres del Código del Trabajo y padres con tutela que trabajan; el segundo, los de trabajadoras independientes y de casa particular; el tercero, los de madres que estudian o buscan empleo; y el cuarto, los de madres que no estudian ni trabajan.

El ministro precisó que se beneficiará a unos 50 mil niños, con un costo por niño “superior de 5,4-5,5 UTM (poco más de $320 mil)”. También se evalúa entregar más recursos a Junji e Integra para que puedan ofrecer servicios como extensiones horarias o funcionar en meses que usualmente no operan.

“Hay que ser optimistas. Creo interpretar que en todas las reuniones que he tenido hay deseos de avanzar. No estamos reescribiendo, sino que trabajando sobre lo que se logró avanzar en el proyecto anterior y que parte venía del proyecto de Piñera”, confesó el titular del Trabajo.