Pulso Ciudadano: Presidente Kast alcanza su desaprobación más alta

La 123° edición de la encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, reveló un nuevo hito para el Presidente José Antonio Kast: su desaprobación alcanzó el 56,7 %, un salto de 3,4 puntos desde la última medición de mayo y su nivel más alto desde su toma de mando. En tanto, su aprobación registró una ligera baja, sentándose en 30,5 % (-0,5pp).

La desaprobación es especialmente alta entre jóvenes de 18 a 30 años (70,6 %), en la Región Metropolitana (61,4 %) y entre quienes se identifican con la izquierda (87,2 %). Entre los opositores al Gobierno, el rechazo alcanza el 95,0% e incluso en el bloque de derecha política, el 22,7 % desaprueba la gestión presidencial. Desglosados por grupo socioeconómico, el C1 es el segmento con mayor aprobación (41, 6%), mientras el D-E es el más crítico (55,3 % desaprueba).

En paralelo, el nivel de confianza en el Mandatario registró una leve recuperación en el tramo alto (26,0 % mucha/total confianza vs. 23,2 % en mayo Q2), aunque desde Activa anotan que “la diferencia no es estadísticamente significativa”. El 53,4 % declara poca o nada de confianza, prácticamente igual que en los dos meses anteriores. La brecha entre quienes confían y quienes desconfían se mantiene en torno al 27 %

La desconfianza alta se concentra en la izquierda política (85,8 %), entre jóvenes de 31 a 40 años (60,3 %), en la Región Metropolitana (58,0 %) y entre los opositores al Gobierno (90,3 %). Solo entre los partidarios del Gobierno existe mayoría que confía en el Presidente (76,7 % mucha/total confianza).

CAE con poco respaldo

La medición también capturó la temperatura respecto del embargo de Tesorería General de la República a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE): el 37,4 % se expresó de acuerdo con la medida, el 40,4 % en desacuerdo y el 22,2 % no tiene opinión definida.

Con respecto al CAE en sí, un 41,6 % lo evalúa como un mecanismo de financiamiento malo o muy malo, mientras que el 31,1 % lo ve con buenos ojos, una mejora de nueve puntos respecto de la última medición (+22,1 pp).

Sin embargo, donde la política encuentra poco respaldo es entre quienes identifica como los principales beneficiados: el 60,5 % identifica en este grupo a los bancos (sube desde 55,6 % en 2024), seguido del Estado (26,3 %) y las universidades (23,7 %). Solo el 20,7 % cree que los estudiantes han sido los beneficiados. Esta percepción es transversal: incluso entre la derecha, solo el 33,8 % cree que los estudiantes son los principales beneficiados.