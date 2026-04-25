Ducharse a oscuras: la tendencia viral que promete mejorar el sueño y que la ciencia analiza

Una práctica simple, pero cada vez más extendida, está captando la atención de quienes buscan dormir mejor. Ducharse a oscuras se ha instalado como una tendencia viral —impulsada por comunidades como #ShowerTok— donde miles de usuarios aseguran que apagar las luces al final del día facilita la conciliación del sueño. El fenómeno también ha despertado el interés de especialistas consultados por Hello! Magazine, quienes analizan sus posibles beneficios desde la ciencia.

La lógica detrás de este hábito es clara: reducir la estimulación visual para preparar al cuerpo hacia el descanso. Un baño con iluminación tenue o completamente a oscuras genera un entorno más calmo, lo que podría favorecer la producción de melatonina, la hormona clave para iniciar el sueño. Aun así, los expertos advierten que no existe una fórmula universal y que los resultados pueden variar según cada persona.

El auge de este tipo de rituales ocurre en medio de una creciente preocupación por la calidad del sueño, especialmente en el Reino Unido. Según Hello! Magazine, un estudio reciente indica que una de cada cinco mujeres duerme menos de seis horas por noche, lo que ha impulsado la búsqueda de soluciones naturales y accesibles para mejorar el descanso.

Luz, melatonina y ritmo circadiano

La evidencia científica respalda la importancia de la luz en la regulación del sueño. Los especialistas coinciden en que la exposición a iluminación artificial durante la noche puede interferir en el ritmo circadiano, dificultando conciliar el sueño.

“Reducir los niveles de luz por la noche puede realmente ayudar al cuerpo a prepararse para dormir”, afirma Raja en declaraciones publicadas por el medio citado.

En la misma línea, la doctora Zoe Schaedel explica que disminuir la iluminación permite que los niveles de melatonina aumenten de forma natural, ayudando al organismo a reconocer la llegada del “momento biológico de dormir”.

Si bien apagar las luces no induce el sueño de manera inmediata, sí contribuye a eliminar estímulos que alteran el descanso. Por el contrario, la exposición a pantallas o luces intensas antes de dormir puede inhibir la secreción de melatonina y retrasar el inicio del sueño profundo.

El rol de la ducha en la rutina nocturna

Más allá de la oscuridad, el acto de ducharse también cumple una función relevante en la preparación para el descanso. Según la nutricionista Rhian Stephenson, citada por Hello! Magazine, este hábito puede actuar como una señal para indicarle al cuerpo que es momento de relajarse.

Por su parte, la doctora Cheri Mah, especialista en medicina del sueño, recomienda tomar una ducha caliente entre una y dos horas antes de acostarse. Este gesto eleva la temperatura de la piel, facilitando luego su descenso, lo que ayuda a inducir un sueño más rápido y profundo.

Recomendaciones para optimizar el descanso

Para potenciar los efectos de la rutina nocturna, los expertos sugieren adoptar hábitos consistentes: reducir el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir, mantener horarios regulares, optar por iluminación tenue y cuidar la temperatura del dormitorio —idealmente entre 16 y 18 °C—.

Asimismo, incorporar prácticas de relajación como la lectura, ejercicios de respiración o el uso de aceites esenciales puede contribuir a mejorar la calidad del sueño, según Stephenson.

En el caso específico de ducharse a oscuras, los especialistas enfatizan la importancia de la seguridad, recomendando mantener una fuente mínima de luz para evitar accidentes. Si bien este ritual puede ser un complemento útil, no reemplaza otras estrategias respaldadas para un descanso saludable. La clave, coinciden, está en la constancia y en adaptar la rutina a las necesidades individuales.

Pequeños ajustes en los hábitos nocturnos pueden marcar una diferencia significativa en la salud y el bienestar a largo plazo, concluyen los expertos citados por Hello! Magazine.