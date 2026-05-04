Contaminación ambiental y salud mental: estudios alertan sobre su impacto en ansiedad y depresión

Desde hace algún tiempo, especialistas advierten sobre un tema que ha ganado creciente relevancia en la comunidad científica internacional, la relación entre contaminación ambiental y salud mental. Si bien históricamente el foco ha estado puesto en los efectos respiratorios y cardiovasculares de la mala calidad del aire, hoy la evidencia muestra que la exposición prolongada a contaminantes también puede influir en el bienestar emocional y psicológico de las personas.

Un reciente informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente concluyó que la exposición al aire contaminado, al ruido ambiental y a diversas sustancias químicas puede contribuir al desarrollo de cuadros de ansiedad, depresión y otros trastornos de salud mental. El documento subraya que, aunque la salud mental depende de múltiples factores -como la genética, el entorno social, la situación económica y el estilo de vida-, la contaminación ambiental actúa como un factor de riesgo adicional que puede agravar condiciones preexistentes.

A ello se suma un estudio publicado en JAMA, desarrollado por investigadores de la Universidad de Harvard y la Universidad de Emory, que analizó datos de cerca de nueve millones de personas afiliadas a Medicare en Estados Unidos. La investigación detectó que la exposición prolongada a altos niveles de contaminación atmosférica incrementa el riesgo de depresión tardía en adultos mayores. Durante el período estudiado, entre 2005 y 2016, más de 1,52 millones de personas fueron diagnosticadas con depresión.

Los investigadores cruzaron información sobre niveles de contaminación con los domicilios de los pacientes, identificando exposición a contaminantes como material particulado fino (polvo o humo), dióxido de nitrógeno proveniente principalmente del tráfico vehicular y ozono generado por emisiones de automóviles, centrales eléctricas y refinerías.

Un desafío silencioso para las ciudades modernas

Expertos en monitoreo ambiental señalan que esta relación entre contaminación y salud mental obliga a ampliar la conversación pública sobre calidad de vida urbana.

“Durante años hablamos de contaminación como un problema respiratorio, pero hoy sabemos que también impacta el descanso, el estrés crónico y la estabilidad emocional. Vivir expuesto de forma permanente a aire contaminado o altos niveles de ruido genera una carga invisible sobre las personas”, explica Carlos Saul, gerente general de AyT, firma especializada en monitoreo ambiental.

En este escenario, la medición continua de la calidad del aire y del ruido ambiental se vuelve una herramienta estratégica no sólo para resguardar la salud física, sino también para prevenir impactos en la salud mental.

Sistemas de monitoreo robustos permiten identificar zonas críticas, establecer alertas tempranas y diseñar intervenciones más efectivas, como restricciones de emisiones, mejoras en transporte público, creación de áreas verdes y planificación urbana sostenible.

“Cada dato ambiental bien levantado permite tomar mejores decisiones. Monitorear no es sólo medir contaminación, es proteger bienestar presente y futuro”, sostiene el experto de AyT.

La salud mental se ha transformado en prioridad global, por lo que incorporar la variable ambiental resulta fundamental. La evidencia científica apunta a que cuidar el entorno también es cuidar a las personas.

Este tipo de estudios y la medición constante son una oportunidad para recordar que respirar aire limpio, vivir en espacios menos ruidosos y contar con ciudades más sostenibles no sólo mejora indicadores físicos, sino también la calidad de vida emocional de millones de personas.