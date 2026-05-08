Hantavirus Andes: experta explica cómo puede transmitirse entre personas tras brote en crucero

Debido a las muertes de pasajeros en el crucero MV Hondius y casi una decena de casos confirmados de contagios del virus, experta explica las causas del contagio entre personas y las medidas que se deben tomar en medio de la sospecha.

La mayoría de los hantavirus a nivel mundial no se transmiten de persona a persona, pero en Sudamérica circula el virus Andes, presente en Chile y Argentina, que sí ha demostrado esta forma de transmisión, aunque sigue siendo poco frecuente. Este podría ser el caso del brote en el crucero MV Hondius que ha dejado tres muertos y casi una decena de casos confirmados, lo que ha obligado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a realizar investigaciones adicionales para determinar la transmisión del virus.

El primer caso fue un pasajero neerlandés de 70 años que falleció el 11 de abril a bordo del barco. Su esposa, también neerlandesa, murió en Sudáfrica días después de ser evacuada. Un tercer pasajero, de nacionalidad alemana, murió el 2 de mayo en el barco. Además, de un pasajero británico en estado crítico en Johannesburgo que también fue confirmado como infección por hantavirus.

La académica y experta en salud publica Noelia Barrera de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello explica que “esta transmisión se asocia principalmente a lo que definimos como contacto estrecho. Es decir, personas que han tenido una interacción directa, prolongada y cercana con un caso confirmado o sospechoso, generalmente en espacios cerrados. Esto incluye convivir en la misma habitación, compartir espacios por varias horas, contacto con secreciones respiratorias como saliva o tos, o brindar cuidados sin las medidas de protección adecuadas”.

Síntomas del virus

Respecto a los síntomas la docente detalla que “el hantavirus suele comenzar de forma inespecífica, con fiebre alta, dolor muscular intenso, cefalea y un decaimiento importante, lo que puede confundirse con otras infecciones virales. Sin embargo, lo que debe alertar es la progresión rápida hacia dificultad respiratoria, sensación de falta de aire y compromiso hemodinámico, lo que puede evolucionar a un síndrome cardiopulmonar grave en pocas horas”.

En un contexto como un crucero y espacio comunes donde existe alta densidad de personas y espacios compartidos, el manejo debe ser inmediato. “Ante un caso sospechoso, se recomienda el aislamiento precoz del paciente, uso de mascarilla, implementación de elementos de protección personal por parte del equipo, y la identificación y monitoreo de todos los contactos estrechos durante el período de incubación”, recomienda la académica.

Cómo actuar frente al brote

“Las medidas de contención, como la restricción de movilidad dentro de la embarcación y la vigilancia activa de síntomas, son fundamentales para evitar la propagación. Si bien el riesgo para la población general sigue siendo bajo, en escenarios cerrados y con posible circulación del virus Andes, la sospecha clínica y la respuesta oportuna son claves para controlar un brote”, concluye Barrera.

Cómo contener un brote en espacios cerrados

La experta recalca que las medidas de contención temprana son fundamentales para evitar nuevos contagios en ambientes confinados. Entre ellas menciona la restricción de movilidad dentro de la embarcación, la vigilancia activa de síntomas y el seguimiento de las personas que tuvieron contacto directo con casos sospechosos o confirmados.

Especialistas recuerdan además que el hantavirus continúa siendo una enfermedad de alta letalidad, por lo que el reconocimiento temprano de síntomas y la consulta médica inmediata resultan esenciales para mejorar el pronóstico de los pacientes.