Diputado Araya advierte a Quiroz: bajar impuestos a empresas por decreto “infringe la Constitución”

La discusión por el proyecto de ley Miscelánea o Reconstrucción Nacional, como lo llama el Gobierno, sumó un nuevo foco de tensión luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abriera la posibilidad de avanzar mediante decretos en algunas medidas económicas si la Ley Miscelánea no logra avanzar en el Congreso.

Las declaraciones encendieron críticas desde la oposición y el diputado independiente pro PPD Jaime Araya acusó directamente al secretario de Estado de plantear una vía contraria a la Constitución.

“Si usted quiere bajar el impuesto a las grandes empresas por decreto, le informo que infringe la Constitución”, sostuvo el parlamentario en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

La polémica surgió después de que Quiroz afirmara en un seminario de Clapes UC que, incluso si el proyecto no prospera legislativamente, el Gobierno “va a seguir gobernando igual” utilizando herramientas de gestión y decretos.

Frente a ello, Araya insistió en que existen límites constitucionales claros respecto de las materias que pueden regularse administrativamente. “Hay materias que son de dominio legal. Eso significa que no pueden estar bajo la potestad reglamentaria del Gobierno”, afirmó.

El integrante de la Comisión de Seguridad sostuvo que los decretos sí pueden utilizarse para reglamentar aspectos técnicos derivados de leyes previamente aprobadas, pero no para intervenir materias tributarias.

“Lo que él no puede hacer es meterse en materia tributaria, porque la Constitución establece que es de dominio legal y por lo tanto no se puede saltar el Congreso”, señaló.

El parlamentario también acusó al Ejecutivo de generar incertidumbre jurídica con este tipo de planteamientos, especialmente en materia económica. “Los inversionistas que están fuera de Chile van a decir: ‘¿Este señor ha leído la Constitución? ¿Está diciendo que el Presidente va a pasar por sobre la Constitución?’”, cuestionó.

En esa línea, advirtió que este tipo de señales afectan precisamente el clima de inversión que el propio Gobierno busca impulsar. “Están generando mucha incertidumbre jurídica, nadie va a venir a invertir a Chile, están haciendo exactamente lo contrario que haría cualquier autoridad responsable”, afirmó.

Araya además criticó el tono del Ejecutivo frente a la oposición y acusó al Gobierno de intentar presionar políticamente al Congreso. “Como cree que va a asustar a la oposición, como cree que nos va a dar miedo, aquí nadie tiene miedo porque estamos en democracia”, sostuvo.

El diputado también apuntó directamente al Presidente José Antonio Kast, asegurando que “tiene reglas y límites como han tenido todos los presidentes y que todos los presidentes han cumplido”.