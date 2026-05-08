Presidente Kast acusa “boicot” opositor a Ley Miscelánea tras anuncio de oleada de indicaciones

El Presidente José Antonio Kast endureció este viernes el tono contra la oposición luego de que parlamentarios de izquierda y centroizquierda transparentaran una estrategia legislativa para dificultar el avance de la denominada Ley Miscelánea.

A través de su cuenta oficial en X, el Mandatario acusó directamente un intento de “boicot” al proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo. “Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear”, escribió.

El jefe de Estado defendió la iniciativa económica impulsada por el Gobierno y aseguró que busca reactivar el crecimiento y el empleo. “El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile”, afirmó.

Lamento mucho que el objetivo de parte de la oposición sea obstaculizar y boicotear. El Proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social busca recuperar el crecimiento y el empleo para Chile. Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) May 8, 2026

Kast también sostuvo que el Ejecutivo está abierto a introducir mejoras durante la discusión legislativa, aunque cuestionó la intención política detrás de la ofensiva parlamentaria anunciada por diputados opositores.

“Los proyectos siempre se pueden mejorar, pero cuando el objetivo es destruir y hacer daño, eso se hace muy difícil”, señaló.

Las declaraciones del Mandatario surgieron luego de que los diputados Jaime Araya (PPD), Consuelo Veloso (IND-FA) y Marcos Barraza (PC) confirmaran la preparación de una batería de indicaciones que podría superar las 2.500 enmiendas. Según reconoció Araya, la estrategia apunta a volver “inviable” la tramitación impulsada por La Moneda.

Desde la oposición argumentan que el Gobierno intentó concentrar en un solo paquete legislativo reformas tributarias, económicas y sociales que debían discutirse separadamente.

Además, cuestionan el contenido de la iniciativa y acusan falta de diálogo político previo por parte del Ejecutivo y del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La polémica escaló aún más durante esta jornada luego de que la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, acusara públicamente un “sabotaje legislativo”.

“Nos llama la atención profundamente un video donde parlamentarios de oposición han manifestado una articulación de sabotaje legislativo del proyecto Reconstrucción”, sostuvo.

La secretaria de Estado cuestionó particularmente el anuncio de ingresar más de 2.000 indicaciones para ralentizar el debate parlamentario.

A juicio de Sedini, aquello representa “una falta de respeto a la gente, al Congreso y a la institucionalidad chilena”.