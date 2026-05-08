Vodanovic critica amenaza de decretos anunciados por Quiroz en Chile Day en NY: “Es grave”

La controversia por la posibilidad de impulsar parte de la agenda económica mediante decretos llegó hasta el Chile Day 2026 en Nueva York, donde la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La senadora participó del tradicional panel político junto al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Javier Macaya, en una edición marcada por los cuestionamientos técnicos y políticos al proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno.

En ese contexto, Vodanovic apuntó directamente a la advertencia realizada por Quiroz respecto a que, si la Ley Miscelánea no avanza en el Congreso, el Ejecutivo igualmente seguirá adelante utilizando decretos y herramientas administrativas.

“Cuando el ministro dice ‘si no va mal, igual tenemos los decretos’, eso revela un desprecio con la institucionalidad”, afirmó.

La parlamentaria sostuvo que el Gobierno debe actuar con mayor apertura frente a las críticas que han surgido desde organismos técnicos y economistas. “No puede ser que todos digan que la cosa va para un lado y que el Gobierno insista en que va bien”, señaló.

En esa línea, pidió corregir el rumbo del proyecto económico y construir un diagnóstico compartido. “Hagamos una rectificación, hagamos un trabajo que es técnico, pero que también es político”, planteó.

Vodanovic insistió en que reformas de esta magnitud requieren acuerdos amplios y estabilidad institucional para generar confianza tanto en inversionistas como en la ciudadanía. “Acá el consenso es fundamental para dar certezas”, sostuvo durante el panel realizado en Nueva York.

La timonel socialista también advirtió sobre el impacto político y social que ha generado la discusión en torno al eventual recorte de programas sociales y beneficios estatales.

“La gente empieza a tener temor de que no va a poder cumplir con sus expectativas de vida, que sus hijos no van a poder ir a la universidad o ser más que ellos”, afirmó.

En uno de los momentos más críticos de su intervención, Vodanovic cuestionó directamente el efecto institucional de la postura del ministro de Hacienda.

“Yo soy abogada y defensora de la institucionalidad. Entonces, cuando el ministro de Hacienda dice algo así, es grave”, aseguró.

La senadora además llamó a avanzar hacia un pacto más amplio para enfrentar los desafíos económicos y fiscales del país, incorporando temas como capacitación laboral, crecimiento y permisos sectoriales.

El panel político del Chile Day estuvo cruzado por las crecientes dudas sobre la sostenibilidad financiera del megaproyecto económico del Gobierno, luego de las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo, el Fondo Monetario Internacional y distintos economistas respecto a las proyecciones de crecimiento y financiamiento del plan impulsado por Jorge Quiroz.