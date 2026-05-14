Influenza A: proyectan aumento de casos y alta presión en urgencias durante las próximas semanas

En el marco de la Campaña de Invierno 2026, liderada por el Ministerio de Salud, Chile ha alcanzado un 61,2% de cobertura en vacunación contra la influenza a la primera semana de mayo, lo que representa más de 6 millones de personas inmunizadas a nivel nacional.

Este avance muestra un progreso relevante respecto de semanas anteriores, en las que la cobertura apenas alcanzaba el 49% a mediados de abril, reflejando un aumento sostenido en la adherencia de la población a esta importante estrategia preventiva, pero a pesar de tal escenario, la proyección presentaría un escenario más complejo para las próximas semanas, debido a la gravedad que pueden alcanzar las enfermedades respiratorias, especialmente la influenza en personas vulnerables no inmunizadas.

De acuerdo con lo indicado por el Ministerio de Salud, cerca del 24% de las atenciones de urgencia corresponden a causas respiratorias y la ocupación de camas críticas adultas alcanza sobre el 90%, de la misma forma se proyecta un aumento de circulación de virus como influenza A en las próximas semanas.

“Si bien el país ha superado la meta intermedia de abril (50%), aún se encuentra por debajo del nivel óptimo requerido para generar una protección comunitaria efectiva antes del peak invernal (inmunidad de rebaño). Es así como las autoridades sanitarias proyectan alcanzar un 70% durante el mes de mayo, lo que sería clave y fundamental para enfrentar el aumento de virus respiratorios de los meses de invierno”, explicó la directora de la carrera de Enfermería Campus Casona de la Universidad Andrés Bello Marcela Díaz Fluhmann.

La docente explica que la estrategia nacional de inmunización tiene como objetivo alcanzar un 85% de cobertura en la población objetivo, que supera los 10 millones de personas en Chile.

Situación actual de la inmunización

A pesar de que todas las personas con alguna condición de riesgo pueden acercar a los centros de atención primarias como consultorios o CESFAM para vacunarse contra la influenza, desde la perspectiva epidemiológica y de gestión en salud existe una desigual cobertura entre grupos prioritarios.

La autoridad sanitaria indica que el personal de salud supera el 80% de cobertura, en cambio en adultos mayores, embarazadas y niños pequeños presentan coberturas cercanas al 50%, siendo los grupos más rezagados. “Esta situación resulta especialmente crítica, considerando que estos grupos concentran el mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y mortalidad por influenza, como se ha visto en años anteriores”, detalla Díaz.

Baja cobertura en grupos vulnerables preocupa a especialistas

A pesar del avance de la campaña, especialistas advierten que persiste una cobertura insuficiente en adultos mayores, embarazadas y niños pequeños, precisamente los grupos con mayor riesgo de hospitalización, complicaciones graves y mortalidad asociada a influenza y otros virus respiratorios. Expertos recalcan la importancia de vacunarse oportunamente antes del peak invernal para disminuir la presión sobre los servicios de urgencia y evitar cuadros severos que podrían requerir hospitalización o ingreso a unidades críticas.

Asimismo, recuerdan que la vacunación debe complementarse con medidas de protección que siguen siendo esenciales para reducir la circulación viral. Entre ellas destacan el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el uso de mascarilla ante síntomas respiratorios o en lugares con alta afluencia de público, la ventilación permanente de espacios cerrados, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar y evitar el contacto con personas enfermas. También recomiendan no enviar a niños con síntomas respiratorios a jardines infantiles o colegios, con el fin de disminuir los contagios y proteger a las personas más vulnerables durante la temporada de invierno.