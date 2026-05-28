Nutrición con propósito y el valor de conversar sobre lo que comemos

Cada 28 de mayo, el Día Internacional de la Nutrición nos invita a detenernos y reflexionar sobre lo que ponemos en nuestros platos. Sin embargo, en el Chile de hoy, esta fecha ya no puede ser solo un recordatorio para contar calorías o seguir la última dieta de moda. Hoy en día, hablar de nutrición implica abordar transformaciones mucho más profundas que abarcan desde la sostenibilidad y el acceso a alimentos nobles, hasta la forma en que se configuran los hábitos cotidianos y decisiones de consumo.

Quienes formamos parte de la industria alimentaria nos enfrentamos a un escenario dinámico y desafiante, donde no podemos ser meros observadores de lo que la ciudadanía consume. Al contrario, tenemos la responsabilidad de entender hacia dónde evoluciona la cocina y el bienestar en el país, anticipándonos a las necesidades de las personas con soluciones reales, ricas y que cuiden el entorno.

En Nutrisco tenemos el propósito claro de impulsar una mejor nutrición para que las personas disfruten su vida. Pero estamos conscientes de que la alimentación depende de muchos factores, como la cultura, los hábitos, la condición de salud de cada persona, el ritmo de vida, la economía,

etc. Por eso, nuestro compromiso va más allá de entregar alimentos de alta calidad y valor nutricional, como los productos del mar, las frutas y los vegetales que forman el corazón de Nutrisco. Nuestro rol también implica ser parte activa de la conversación social y escuchar lo que la calle y las cocinas nos están diciendo.

Bajo esa premisa nació nuestro vodcast Nutrisco a la Carta, un espacio que busca precisamente democratizar estos temas y acercarlos a la ciudadanía. A través de este canal, invitamos a chefs, expertos en diversos temas y líderes de la industria a debatir respecto al presente y futuro del

sector, las variables críticas que están generando movimientos y cambios en los consumidores y el mercado, el valor del origen de los ingredientes y, sobre todo, a construir una mirada integral de la nutrición. La idea es analizar no sólo qué comemos, sino cómo y por qué lo hacemos.

La industria alimentaria está viviendo cambios acelerados y entender los nuevos hábitos de consumo es la única vía para conectar el bienestar con el disfrute. El gran desafío de este Día de la Nutrición no es comer menos, sino mejor y de manera más consciente. Nutrir el futuro de Chile requiere de alimentos nobles, pero también de ideas, diálogo y educación. Solo abriendo la conversación y entendiendo la evolución de nuestra mesa lograremos que una mejor calidad de vida sea accesible para todos, asegurando que en este camino hacia una vida más saludable nadie se quede atrás.