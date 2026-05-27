Milicogate: Penas de hasta 12 años para exuniformados acusados de fraude al fisco

Un general de Ejército y varios suboficiales de la misma institución fueron condenados a penas de 12 años en dos aristas del caso conocido como “milicogate”, de acuerdo con sentencias emitidas esta tarde por la ministra en visita de la Corte Marcial, Ana María Osorio Astorga.

En efecto, en arista denominada “mandos” la jueza condenó al genera de brigada en retiro Héctor Alexis Ureta Chinchón a una pena de 12 años de cárcel efectiva y al pago de una multa de 356 millones de pesos, como autor de fraude al fisco. En su caso, se le imputa un daño al patrimonio del Estado de 44.387,469 UTM, monto que hoy alcanza a los 3.100 millones de pesos.

Ureta Chinchón era comandante de la División de Mantenimiento del Ejército de Chile y bajo su mando directo se encontraban su ayudante, el suboficial Claudio González Palominos, y su secretaria, la sargento segundo Millaray Simunovic Bustamante.

Ambos, a su vez, fueron condenados en la arista “Matriz” del “milicogate”; es decir, la arista principal, por los delitos de fraude al Fisco y falsedad en materia de administración militar. Junto a ellos también fue condenado el exsargento primero Miguel Angel Escobar Díaz, y todos recibieron una pena de 12 años efectivos, así como una multa de 427 millones de pesos, debido al perjuicio fiscal que causaron por un valor de 53.101,972 UTM; es decir, más de 3.700 millones de pesos en la actualidad (cabe recordar que se les imputan delitos cometidos entre 2010 y 2014).

A su vez, el coronel Jorge Enrique Silva Hinojosa fue condenado a 10 años y un día el pago de un multa de 406 millones de pesos, por fraude al fisco reiterado. El sargento primero Luis Ruperto Meléndez Carrillo recibió siete años, como autor del delito de falsedad en materia de administración militar, y se le impuso una multa de 231 millones de pesos, mientras que la excabo primero Jacqueline Roxana Carrasco Riquelme recibió una pena de seis años y una multa de siete millones de pesos.

La investigación del “Cuaderno Matriz” se inició el año 2014 a raíz de los gastos de miles de millones en que incurrió el entonces cabo del Ejército, Juan Carlos Cruz Valverde en el casino Monticello, con dinero de fondos reservados del cobre. Este gastó 2.368 millones de pesos en los tragamonedas entre 2008 y 2014 y, como confesó a la PDI, en una sola noche despilfarró 60 millones de pesos.

Cruz Valverde se encontraba en calidad de prófugo luego que la Corte Suprema rechazara (en octubre de 2023) el recurso de casación en contra de la sentencia que lo condenó a 12 años de presidio en la arista “Tecnodata”.

Sin embargo, el militar en retiro fue aprehendido hace 10 días, el 17 de mayo, e ingresó a cumplir condena en calidad de rematado en el episodio antes mencionado, mientras se continúa por separado con el proceso en su contra por la arista “Matriz”.