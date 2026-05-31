Día Mundial Sin Tabaco: dejar de fumar es cuidar la salud

El último día de mayo se conmemora el Día Mundial Sin Tabaco, iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca visibilizar los daños asociados al consumo de este producto, junto con promover políticas públicas orientadas a proteger la salud de la población.

El tabaquismo continúa siendo una de las principales causas prevenibles de enfermedad y muerte a nivel mundial. Su consumo se relaciona directamente con un mayor riesgo de desarrollar cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y múltiples afecciones respiratorias que deterioran significativamente la calidad de vida.

Frente a esta realidad, dejar de fumar sigue siendo la medida más efectiva para mejorar la salud. Los beneficios del cese comienzan a observarse en pocas semanas, con una mejora progresiva de la capacidad pulmonar y una disminución del riesgo de enfermedades graves y mortalidad a cualquier edad.

En Chile, desde el 1 de diciembre de 2025, contamos con el GES 90 que garantiza cobertura para el tratamiento del tabaquismo, incluyendo apoyo psicológico, farmacológico, consultas médicas y seguimiento profesional, facilitando el acceso a herramientas efectivas para abandonar el consumo.

Sin embargo, los avances tecnológicos han traído nuevos desafíos. Los cigarrillos electrónicos y vaporizadores, frecuentemente promocionados como alternativas más seguras, han ganado gran popularidad entre adolescentes y jóvenes. La evidencia científica muestra que estos dispositivos no están exentos de riesgos, ya que pueden generar dependencia a la nicotina y provocar diversos problemas de salud respiratoria, por lo que su uso también debe ser motivo de preocupación.

Conmemorar este día nos hace una invitación clara: dejar el tabaco y rechazar el vapeo como sustituto seguro. La prevención y la educación temprana son clave para proteger a las nuevas generaciones.