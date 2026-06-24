Hacia una cultura del envejecimiento digno

Chile es uno de los países con mayor envejecimiento progresivo de América latina, ello debido al aumento de esperanza de vida y la disminución de la tasa de natalidad. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se proyecta que en el 2050 cerca del 30% de la población chilena tendrá 65 años o más, lo que nos invita a comprender esta etapa con especial atención.

Envejecer es parte natural del ciclo vital; sin embargo, no todas las personas transitan la vejez con una sensación de bienestar. Es sabido que diversos determinantes sociales, como las condiciones económicas, entorno, vivienda, redes de apoyo y acceso a servicios de salud, entre otros factores, influyen directamente en la calidad de vida de las personas mayores.

Es fundamental analizar cómo este grupo etario construye su percepción del buen vivir. Si se considera que en todas las etapas del desarrollo existen tanto pérdidas como ganancias, la vejez no debiese entenderse como un período de latencia en el que solo se espera la muerte. Por el contrario, también puede constituir una oportunidad para el crecimiento personal, especialmente cuando se logra enfrentar la soledad, desarrollar la capacidad de adaptación a nuevos desafíos y mantener un sentido de propósito y significado en la vida.

Es necesario cambiar la perspectiva desde la cual analizamos el envejecimiento, desplazando el foco desde la enfermedad y el déficit hacia los recursos, fortalezas y capacidades de las personas mayores. Asimismo, se requiere de un Estado comprometido con la promoción de una vejez digna y con la construcción de comunidades amigables e inclusivas. Esto implica reconocer y valorar las experiencias desarrolladas a lo largo de la vida, las que deben ser transmitidas a las nuevas generaciones para dejar huellas que trasciendan en el tiempo.