Duro revés para Grau: Diputados aprueban acusación constitucional en estrecha mayoría

La Cámara de Diputados dio luz verde este martes a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en una votación ajustada que terminó por revertir el informe negativo de la comisión revisora y abrir un nuevo flanco político en medio de la tramitación legislativa del Ejecutivo.

El libelo fue aprobado por 77 votos a favor, 68 en contra y una abstención, tras una sesión que se extendió desde las 10:00 horas y que comenzó con un intento fallido de la defensa del exministro por frenar su avance mediante la denominada cuestión previa. La Sala rechazó ese recurso y dejó despejado el camino para la discusión de fondo.

La ofensiva fue impulsada por parlamentarios del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, a la que luego se sumaron apoyos desde sectores oficialistas, en un escenario de apoyos cruzados que terminó inclinando la balanza en la votación final.

El resultado llegó pese a que la comisión revisora había recomendado rechazar la acusación, y en medio de reparos políticos respecto del momento elegido para presentar el libelo, en plena tramitación de la denominada megarreforma del Gobierno.

Durante la jornada, además, había quedado instalado otro elemento de contexto: el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) descartó inconsistencias aritméticas en las proyecciones fiscales cuestionadas, un antecedente que la defensa del exministro utilizó para intentar desactivar el principal eje de la acusación.

Ese argumento fue precisamente el que el abogado de Grau, Patricio Zapata, intentó instalar desde el inicio de la sesión. En su intervención sostuvo que la acusación “no es un instrumento idóneo para continuar” y que carecía del estándar mínimo para seguir su tramitación.

“El supuesto hecho que levantaron como motivo principal para acusar se ha desvanecido”, afirmó, apuntando directamente al informe del CFA, que no identificó inconsistencias en las proyecciones del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025.

Sin embargo, la Sala desestimó la cuestión previa por 81 votos en contra, 61 a favor y dos abstenciones, permitiendo que el debate avanzara hacia el fondo del libelo. La oposición se alineó mayoritariamente con la defensa del recurso, mientras el oficialismo y el Partido de la Gente facilitaron su rechazo. En ese cuadro, llamó la atención el comportamiento de Renovación Nacional, que dio libertad de acción, aunque mayoritariamente se inclinó por rechazar la solicitud, con la abstención del diputado Jorge Guzmán como única excepción.

Superado ese primer obstáculo, la discusión continuó sin pausa. Incluso se rechazó una propuesta de receso para almuerzo, y la Sala pasó directamente a escuchar a los integrantes de la comisión revisora, que el lunes había recomendado rechazar la acusación por tres votos contra uno y una abstención.

La presidenta de la instancia, la diputada Marcela Hernando (PR), defendió el informe y cuestionó la solidez del libelo, al sostener que los acusadores “realizaron formulaciones genéricas y abstractas sobre supuestos”, sin identificar actos concretos del exministro que vulneraran normas específicas.

Con la acusación ya aprobada por la Cámara, el caso queda ahora en condición de avanzar a la siguiente etapa institucional, profundizando una disputa política que, desde su origen, ha estado cruzada por interpretaciones técnicas, descuelgues parlamentarios y un escenario de mayorías móviles que terminó inclinando el resultado en la Sala.